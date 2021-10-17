رئيس هيئة الرقابة المالية ونظيرته الإماراتية يبحثان العلاقات الثنائية

التقى الدكتور محمد عمران، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أثناء زيارته لدولة الإمارات بنظيرته الإماراتية، الرئيس التنفيذي للهيئة الرقابية، الدكتورة مريم بطي السويدي، معربًا عن تهانيه لسعادتها باعتبارها أول سيدة تتولى منصب الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع بدولة الإمارات وأول سيدة تشغل هذا المنصب على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي.

بحث الجانبان سبل تعزيز التعاون المتبادل بين الهيئتين والتطوير المستمر للآليات التنظيمية للأنشطة المالية غير المصرفية وتبادل المعلومات والخبرات بين كل من الجهتين، كما وجهه الدعوة لها بزيارة الرقابة المالية في القاهرة، وذلك خلال اللقاء بمقر الهيئة المناظرة بدبي.

عمران: عام 2020 كان عام «الاستدامة والمرأة»

وقال رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن عام 2020 في الهيئة بمصر كان عام «الاستدامة والمرأة» لدعم استمرارية الاتجاه نحو تمكين المرأة، وتعزيز المساواة بين الذكور والإناث وحظر التمييز بين العملاء ذكورًا وإناثًا على أساس الجنس، وتحقيق العدل والمساواة والإنصاف بين الجنسين في جميع مراحل التعامل، واستهداف تطوير واستحداث منتجات وخدمات مالية غير مصرفية تلائم وتناسب احتياجات الفئات المختلفة من العملاء من العنصر النسائي.

"السويدي": نحرص على إرساء علاقات متينة مع الهيئة النظيرة في مصر

رحبت السويدي، بزيارة رئيس هيئة الرقابة المالية لدبي، مؤكدة حرصها الشديد على إرساء علاقات متينة مع الهيئة بمصر والسعي نحو التعاون بين البلدين في الخدمات المالية غير المصرفية، ووعدت بزيارة القاهرة قريبًا لتوقيع مذكرات تفاهم بين الهيئتين.

وأوضحت السويدي، أن المناقشات خلصت إلى أهمية تضمين مذكرة التفاهم بين الجهتين كل ما من شأنه دعم التعاون بينهما، بما يسهم في تطوير وسائل ونظم الرقابة لدى كل منهما ورفع كفاءتهما والنهوض باختصاصاتهما وفقًا لأفضل الممارسات الدولية.

وأشادت السويدي، بالعلاقات الثنائية بين الهيئتين، مؤكدة أن الاجتماع ناقش عدة موضوعات في القطاع المالي تتعلق بتنظيم وتنمية سوق رأس المال، ومراقبة حسن قيام السوق بأداء وظائفه.

أهم المواضيع التي تم مناقشتها خلال اللقاء

وشملت المناقشات التي جرت بينهما على موضوعات التمويل المستدام وقضايا التنمية المستدامة الأخرى، وتعزيز التوازن بين الجنسين، وتطوير واستحداث منتجات وخدمات مالية غير مصرفية تلائم وتناسب احتياجات الفئات المختلفة من العملاء، وتطوير إجراءات الترخيص بمزاولة الأنشطة الخاصة بالأوراق المالية، وإجراءات التفتيش والرقابة عليها وعلى الشركات المدرجة، وتوفير ونشر المعلومات والتثقيف والتوعية المالية والاستثمارية، وحماية حقوق المتعاملين في أسواق الأوراق المالية".

جاءت الزيارة على هامش مشاركة الدكتور محمد عمران في فعاليات مؤتمر المصرف المركزي لدولة الإمارات العربية المتحدة المنعقد في دبي تحت عنوان «مستقبل النظام المالي» الأسبوع الماضي.

وشارك في المؤتمر ممثلي كبرى المؤسسات المالية العالمية وكبار المسؤولين الحكوميين من دول العالم المختلفة والأكاديميين، وخبراء الصناعة المالية، لمناقشة القضايا الرئيسية التي تواجه التمويل الحديث في مرحلة ما بعد جائحة كورونا، وذلك على هامش فعاليات معرض "إكسبو 202".