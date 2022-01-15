تأجيل محاكمة عامل قتل شقيقته العروس حرقا.. قواه العقلية سليمة (فيديو)

قررت محكمة جنايات المنصورة بمحافظة الدقهلية، اليوم، تأجيل قضية مقتل فتاة على يد شقيقها إلى يوم الإثنين المقبل، وذلك بعد اتهامه بسكب البنزين على شقيقته وأشعل النار فيها ثم أشعل النار في شقتها وعفشها التي جهزته لزفافها الذي كان مقررا له بعد شهرين من الواقعة.

صدر القرار برئاسة المستشار مجدي علي قاسم، رئيس المحكمة وعضوية كل من المستشار وائل صفوت راشد، والمستشار محيي الدين محمد الكناني، والمستشار محمد أحمد شعبان، وأمانة سر أحمد كمال.

المحكمة تناقش المتهم في تفاصيل القضية للتأكد من قواه العقلية

وأمرت المحكمة بإخراج المتهم من قفص الاتهام ناقشته المحكمة في علاقته بوالدته وشقيقته المجني عليها للتأكد من سلامته العقلية بعد أن طالب الدفاع عنه لعرضه على الطب النفسي، وهو ما رفضته المحكمة.

إحالة المتهم للجنايات بتهمة القتل العمد

وأحيل المتهم محمد زکریا محرز، 47 سنة، صاحب سوبر ماركت، ومقيم كفر الكردي، الدقهلية، إلى محكمة الجنايات لأنه في يوم 21 أكتوبر 2021 قتل شقيقته المجني عليها وداد زکریا محرز محمد عوف، عمدا مع سبق الإصرار والترصد، بأن عقد العزم وبیت النية على قتلها وأعد لذلك الغرض أدوات «دلو يحوي مادة معجلة للاشتعال - أعواد ثقاب»، وكمن لها بالمكان الذي أيقن سلفا مرورها به، أن استغل المتهم سكناه أسفل مسكن شقيقته المجني عليها - ولخلاف سابق فيما بينهما - ظل قابعا لها خلف باب مسكنه منتظرا تدليها من أعلى الدرج متخفيا عن ناظريها.

وما إن أبصرها تنزل الدرج مارة بمسكنه حتى خرج من مکمنه مباغتا إياها من الخلف ساكبا عليها ما بداخل الدلو حوزته من مادة معجلة للاشتعال، وما أن فطنت المجني عليها ما ينتوي فعله حتى هرعت مسرعة إلى أسفل الدرج، حيث مدخل العقار محاولة الخروج من بوابته الرئيسية فتبعها المتهم إلى، حيث مدخل العقار دون مهابة منه بلوذها بالفرار - أن كان قد أحكم سلفا إيصال بوابة العقار الرئيسية للحيل کون فرارها أو تلقي الغوث - وما آن ظفر بها منفردة كفريسة سائغة حتى أشعل عود ثقاب حوزته معاجلا إياها به ملقيا إياه عليها فاندلعت النيران بجسدها تاركا إياها منصرفا عنها، محدثا ما قد حل بها إصاباتها حرقية والموصوفة بتقرير الصفة التشريحية الخاص بها والتي أودت بحياتها، قاصدا من ذلك إزهاق روحها، على النحو المبين بالتحقيقات.