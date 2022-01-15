وزير التموين: توجيهات رئاسية بإقامة مدينة الذهب في موقع متميز بالعاصمة الإدارية

أكّد الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أنَّ مشروع مدينة الذهب قائم ومستمر، مضيفًا أنَّه جرى عرضه على الرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي وجه بأن يجري تنفيذه على أعلى مستوى وفي مكان مميز بالعاصمة الإدارية، مبينًا أنَّ الاستشاريين يضعون حاليا الخطوط النهائية لمشروع مدينة الذهب.

معرض ومؤتمر الذهب والمجوهرات

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي للدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية للإعلان عن معرض ومؤتمر الذهب والمجوهرات، الذي سيعقد بالقاهرة خلال الفترة من 19 وحتى 21 فبراير 2022 وذلك بحضور رئيس وأعضاء الشعبة العامة للمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية.

تكنولوجيا حديثة في صناعة المشغولات الذهبية

وأشار المصيلحي، إلى استخدام لتكنولوجيا الحديثة في صناعة ودمغ المشغولات الذهبية، لافتًا إلى أنَّ مشروع دمغ المعادن الثمينة بالليزر سيحدث طفرة كبيرة في صناعة الذهب بمصر، نظرًا لأنه يواكب التكنولوجيا الحديثة، كما أنه سيحد من التلاعب في دمغ المشغولات، وبالتالي لا يستطيع أى شخص تجاهل مصلحة دمغ المشغولات الذهبية، نظرًا لأنّه يصعب تقليد الدمغ والتوكيد بالليزر بخلاف الطرق اليدوية، مؤكّدًا أنَّ هذا المشروع سيعمل أيضًا على الحفاظ على حقوق المواطن.