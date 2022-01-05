وزير التموين يهنئ البابا تواضروس بمناسبة أعياد الميلاد

هنأ الدكتور علي ‏المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، قداسة البابا ‏تواضروس الثاني بابا الإسكندرية والكرازة المرقسية، بمناسبة أعياد الميلاد المجيدة.

وفي التهنئة ‏أعرب الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين ‏والتجارة الداخلية، لقداسته ولجميع الإخوة الأقباط عن خالص التهنئة ‏راجيا من المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة على الإخوة الأقباط ‏خاصة والمصريين عامة؛ بموفور الصحة ودوام التوفيق على وطننا ‏الغالي.‏