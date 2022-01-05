وزير التموين يهنئ البابا تواضروس بمناسبة أعياد الميلاد
كتب:
الوطن
11:44 ص | الأربعاء 05 يناير 2022
وزير التموين
هنأ الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية والكرازة المرقسية، بمناسبة أعياد الميلاد المجيدة.
وفي التهنئة أعرب الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، لقداسته ولجميع الإخوة الأقباط عن خالص التهنئة راجيا من المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة على الإخوة الأقباط خاصة والمصريين عامة؛ بموفور الصحة ودوام التوفيق على وطننا الغالي.