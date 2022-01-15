5 خطوات عليك فعلها إذا تعرض هاتفك للاختراق.. «عشان تحمي بياناتك»

على مدار السنوات القليلة الماضية، أصبح استخدام الهاتف المحمول شيئا مهما وأساسيا بالنسبة للكثيرين، فلا يمكن الاستغناء عنه في الحياة اليومية، سواء كان ذلك في العمل أو التعليم أو الحياة الشخصية، وخاصة بعدما أصبح استخدام الإنترنت يعتمد على الهاتف المحمول بشكل كبير، فلم تعد هناك حاجة لاستخدام جهاز الحاسوب من أجل استخدام شبكة الإنترنت.

ويعتمد كثير من الأشخاص على الهاتف المحمول في جميع تعاملاتهم اليومية، حتى أصبح المحمول يحتوي على أسرار كثيرة تخص مستخدميه، كما يلجأ البعض لإجراء تعاملاتهم المالية من خلال الهاتف المحمول، وهو ما قد يدفع البعض لمحاولة اختراق الهواتف المحمولة، لسرقة البيانات المصرفية واستخدامها في سحب الأموال، أو في ابتزاز الأشخاص عن طريق إفشاء أسرارهم.

نصائح جهاز حماية المستهلك

وفي حالة اكتشاف أن الهاتف المحمول الخاص بك تعرض لاختراق، فهناك عدد من الأشياء يجب عليك فعلها بشكل سريع حتى لا يستغل المخترق تلك البيانات ضدك.

ويحرص جهاز حماية المستهلك على توجيه العديد من النصائح للمواطنين عبر الموقع الرسمي الخاص به، لحمايتهم من التعرض للنصب الإلكتروني واختراق الأجهزة الخاصة بهم، ونرصد من خلال السطور التالية عددا من الخطوات التي يجب اتباعها حال اكتشاف تعرض الهاتف للاختراق.

خطوات عليك فعلها إذا تعرض هاتفك للاختراق

1- في حالة إذا لاحظت أن الهاتف الخاص بك بفتح أيقونات غير التي يجري الضغط عليها، فتأكد أن هناك برامج فيروسات وتجسس جرى تنزيلها على الهاتف الخاص بك، فعلى الفور يجب عليك أن تبحث عن تلك البرامج غير المعروفة لديك، وقم بمسحها من الجهاز على الفور.

2- ثم بعد ذلك توجه لإعداد الهاتف، وقم بضبط إعدادات نظام التشغيل الخاص بالهاتف، حتى يجري تحديث برامج الحماية الخاصة بالهاتف لمحاربة الفيروسات وبرامج التجسس.

3- ثم بعد ذلك احرص على تحميل برامج مكافحة الفيروسات على الهاتف الخص بك، وبعد تحميلها اضبط الإعدادات الخاصة بها حتى يجري تحديثها بشكل دائم ومستمر.

4- نقل البيانات المهمة والخاصة بالمستخدم لمكان آخر ليجري الاحتفاظ بنسخة احتياطية حتى مسح برامج التجسس.

5- عند التأكد من أن الهاتف جرى اختراقه، يجب على المستخدم أن يتوقف عن إجراء أي تعاملات مالية عبر الهاتف، حتى لا يتعرض لسرقة الأموال.