تحذير عاجل للآباء.. 5 نصائح لعدم اختراق حسابك عن طريق طفلك

أكدت مدونة سلوك حقوق الطفل والإعلام 2021 التي وضعها المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بالتنسيق مع منظمة اليونسكو على ضرورة أن تقوم المؤسسات الإعلامية ومنصات الإعلام الرقمي بوضع رسائل توعية بمخاطر بعض الممارسات في الإعلام الرقمي والتي من بينها محاولة اختراق حسابات الآباء عبر استغلال أطفالهم الذين يستخدمون وسائل التواصل الاجتماعي وغيرها من منصات الإعلام الرقمي.

مدونة سلوك الطفل

ووضع المجلس 5 تحذيرات للآباء والأطفال من خلال مدونة سلوك الطفل التي حصلت «الوطن» على نسخة منها وشملت ما يلي:

1- لا تشارك مطلقا أي تفاصيل اتصال، بما في ذلك موقعك الفعلي ورقم هاتفك، مع أي شخص لا تعرفه شخصيا.

2- لا توافق أبدا على التعاون مع أي شخص قابلته على الإنترنت بمفردك دون استشارة شخص بالغ أولا، أخبر صديقا موثوقا به دائما عن مكان وجودك.

3- لا ترد على رسائل التنمر أو الرسائل الفاحشة أو المسيئة، بل احفظ الأدلة وقم بالإبلاغ عنها.

4- أخبر شخصا بالغا موثوقا به أو صديقا إذا شعرت بعدم الارتياح أو بالاستياء من شيء أو شخص ما خلال تعاملك أو تواصلك عبر الإنترنت.

5- لا تفصح مطلقا عن كلمة مرور حسابك أو اسم المستخدم، كن على علم بأن الأشخاص الآخرين عبر الإنترنت قد يقدمون معلومات خاطئة لإقناعك بمشاركة معلوماتك الخاصة.

انتهاك حقوق الطفل

وأشار الأعلى للإعلام في مدونة سلوك الطفل إلى أن المؤسسة الإعلامية تنتهك حقوق الطفل إذا:

1- قامت باستخدام آليات المنع والحد من الوصول إلى مواقع بعينها والتعنت في وضع الشروط دون أن تكون هناك حاجة حقيقية، وبما يمثل الحاجة تقييد لحريتهم في الوصول للمعارف أو حرية التعبير.

2- قامت بتعريض الأطفال، عمدا أو من غير قصد، لمحتوى غير لائق أو تقديم خدمات عبر الإنترنت لا تتناسب مع أعمارهم كأطفال.

3- تقديم محتوى من شأنه أن يشجع العنف أوالكراهية أو التمييز أو قد يعرض الأطفال لمواد البلطجة أو التنمر الإلكتروني أو الإيذاء الجنسي.

4- انتهكت خصوصية الأطفال المستخدمين للمواقع الرقمية، التطبيقات، والمنصات المتاحة عبر الإنترنت باستخدام ملفات التعريف (كوكيز) وأي أدوات أخرى مماثلة لجمع معلومات عبر الإنترنت عن الأطفال لاستهدافهم خلال إعلانات أو بمحتوى تجاری.

5- لم تنشر المؤسسة على نطاق واسع كل الإرشادات ومعلومات عن آليات حماية الطفل وضمان سلامته وكذلك إذا لم تتح معلومات عن آليات الإبلاغ عن أي مخالفات.

6- وصل للمؤسسة الإعلامية الرقمية عبر الإنترنت معلومات أو تلقت بلاغات أو تقارير حول ممارسة تمثل تهديدا محتملا لحقوق الطفل وقامت بإخفاء المعلومات عمدا أو عدم التصرف لمنع التهديد أو الإبلاغ عنه.