تفاصيل اكتشاف حقل غاز جديد في سوريا: أول تنقيب منذ 10 سنوات «صور»

أعلنت السلطات السورية، اليوم، اكتشاف حقل غاز جديد في سوريا، ومن المقرر تقييم مخزون الحقل الجديد لاحقا، وما يمكن أن يقدمه من إنتاج يومي، ومن ثم النظر في ربطه بشبكة الغاز في سوريا.

وزير النفط يكشف تفاصيل حقل غاز جديد في سوريا

وحول تفاصيل اكتشاف حقل غاز جديد في سوريا، قال وزير النفط والثروة المعدنية السوري بسام طعمة، إنه جرى الانتهاء من أعمال الحفر الاستكشافية في بئر «زملة المهر1»، لافتا إلى أن تلك الأعمال انتهت باكتشاف حقل جديد للغاز، بعد نجاح الاختبارات للنطاق الحامل للغاز، وفق ما نقلت قناة «روسيا اليوم».

وقال وزير النفط السوري، إن عمليات ستجرى لمعرفة حجم الإنتاج في حقل الغاز الجديد، وأيضا لبحث ربط الحقل الجديد إلى شبكة الغاز خلال الفترة المقبلة.

وأضاف «طعمة» أنه ستكون هناك أعمال حفر إضافية في الحقل بهدف تقييم حجم احتياطات الغاز في هذا الحقل.

اكتشاف حقل غاز جديد في سوريا بعد 10 سنوات من توقف التنقيب

وتضرر قطاع الثروات المعدنية في سوريا، بشكل كبير خلال سنوات الحرب الأهلية التي بدأت منذ 2011، فقد حالت الاضطرابات والصراع العسكري إلى الحيلولة دون أي أعمال تنقيب، خاصة مع تدمير كثير من الحقول النفطية، ليكون حقل الغاز الجديد أول اكتشاف تقريبا منذ 10 سنوات، ويقع في ريف حمص أي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة السورية.

وسبق أن صرح وزير النفط والثروة المعدنية السوري، بأنه لم يجري حفر أي بئر للتنقيب عن الطاقة خلال العشر سنوات الماضية، وفق ما نقلت اليوم وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية.

خسائر ملياري متر مكعب غاز بسبب تدمير حقول النفط

وأرجع الوزير السوري ذلك إلى أن «قوات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية دمرت العديد من الآبار النفطية في سوريا بشكل مباشر».

ولفت الوزير إلى أن أعمال «التحالف الدولي» التخريبة التي تحدث عنها أسفرت عن «خسائر تصل إلى ما يعادل ملياري متر مكعب من الغاز السوري».