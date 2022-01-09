«دمشق» تتهم أمريكا بتركيب مصفاة في «الحسكة» لسرقة النفط السوري

ذكرت وكالة الأنباء السورية الرسمية «سانا»، اليوم، أن القوات الأمريكية الموجودة في سوريا ركبت مصفاة لتكرير النفط السوري في حقول رميلان بمحافظة الحسكة شرق البلاد، بحسب ما نقلت عن مصدر من مديرية حقول رميلان.

وأوضح المصدر أن مصفاة النفط التي قامت بتركيبها القوات الأمريكية تعمل بطاقة تصل إلى 3 آلاف برميل يوميًا، لافتا إلى أن ذلك تم بالتعاون مع قوات حماية الشعب الكردية، التي تصنفها الحكومة السورية ميليشيات.

مصدر سوري يتوقع زيادة «سرقة» النفط

ووصف المصدر، الذي نقلت عنه وكالة الأنباء السورية، عملية تركيب مصفاة النفط في حقل رميلان بـ«السرقة»، معربا عن توقعه «زيادة كبيرة في عمليات سرقة ونهب النفط السوري بعد تركيب المصفاة»، على حد قوله.

في سياق متصل، ذكرت وكالة الأنباء السورية أن قوات أمريكية أخرجت، مساء أمس، رتلا يتكون من 79 آلية بينها صهاريج «محملة بالنفط السوري المسروق»، إضافة إلى برادات وناقلات وعدد من الشاحنات ترافقها 4 سيارات عسكرية وتوجهت إلى شمال العراق «عبر المعابر غير الشرعية».

أكبر القواعد العسكرية الأمريكية في سوريا

ولفتت وكالة أنباء سبوتنيك الروسية، إلى أن مديرية حقول نفط وغاز الحسكة في الرميلان من أكبر القواعد الأمريكية العسكرية «اللا شرعية» في سوريا، فهي أول قاعدة جوية أنشأها الجيش الأمريكي في البلاد.

وأسس الجيش الأمريكي تلك القاعدة بعد الاستيلاء على مطار «تل حجر» الزراعي التابع لها، ثم تم تطويره على نحو يناسب إقلاع وهبوط الطائرات الضخمة.

اتهامات متواصلة من سوريا بسرقة النفط السوري

في عام 2010 كان إنتاج حقول الرميلان من النفط يقارب 100 ألف برميل نفط يوميًا من إجمالي نحو 360 ألف برميل بلغها إنتاج سوريا.

واتهمت «دمشق» الولايات المتحدة بسرقة النفط السوري وحرمان السوريين من الاستقادة من مواردهم، كما اتهمت قوات حماية الشعب الكردية بمشاركة «واشنطن» في هذه العمليات.