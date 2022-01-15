عقوبة المتحرشة بالرجل في القانون الجديد.. قد تصل للسجن 10 سنوات

جريمة التحرش من الجرائم التي نظمها القانون الجديد رقم 141 لسنة 2021، مغلظا عقوبتها، وذلك من أجل أن تكون العقوبة رادعة للحد من الظاهرة، ولكن يطرح البعض تساؤلا حول عقوبة السيدات المتحرشات بالرجال، وهل يطبق القانون عليهن؟، وهو ما تستعرضه «الوطن» في هذه السطور.

هل يعاقب قانون التحرش السيدات؟

وفي هذا الصدد قال الدكتور مصطفى السعداوي، أستاذ القانون الجنائي بجامعة المنيا، إن جريمة التحرش بموجب المادة 306 أ و306 ب، أوضحت في النص أن «كل من تعرض للغير»، والتعرض قد يكون من رجل أو امرأة، فالقانون لم يحدد النوع وبذلك يشمل الجنسين، كما أن التعرض يكون بالإيحاءات أو الإيماءات أو الأفعال أو بالقول الجنسي.

وأضاف أستاذ القانون الجنائي بجامعة المنيا، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن العقوبة في الحالات السابقة للجنسين تكون الحبس من 3 إلى 4 سنوات، وإذا تتبع المتحرش الغير من الجنسين بالإيحاءات تكون العقوبة الحبس من 3 إلى 5 سنوات، وتشمل الجنسين، وإذا عاد للفعل تغلظ العقوبة وتكون من 6 إلى 10 سنوات حبس، ولا يفرق القانون بين الرجل والمرأة.

عقوبة تحرش المرأة بالرجل

وأوضح «السعداوي»، أن جريمة التحرش إذا وقعت بالأفعال والإيماءات والإيحاءات بقصد الحصول على منفعة جنسية، تكون العقوبة في هذه الحالة الحبس الذي لا تقل مدته عن 5 سنوات، ويشمل الجنسين الرجل والمرأة حسب جنس الشخص المتحرش، حيث لا يفرق القانون بينهما، وبذلك تكون العقوبة رادعة للحد من ظاهرة التحرش الجنسي.

قانون التحرش

وكان مجلس النواب قد انتهى من مناقشة مشروع قانون التحرش الذي وافق عليه ودخل حيز التنفيذ، ويهدف القانون إلى تعديلات أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، الخاص بالتعرض للغير والتحرش الجنسي.