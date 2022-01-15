اكتشاف إصابة بحمى الخنازير الإفريقية شمال إيطاليا

سادت حالة من القلق في إيطاليا، خاصةً في شمال البلاد بين منتجي لحم الخنزير، من أن تلحق بمزارعهم خسائر، بعد اكتشاف حالة إصابة بحمى الخنازير الإفريقية، رغم أن هذا النوع من الفيروس لا ينتقل من الحيوان إلى البشر، وفق ما نقلت قناة روسيا اليوم عن وكالة أنباء «أسوشيتد برس» الأمريكية.

ويأتي ظهور حالات مصابة بحمى الخنازير الإفريقية، وكذلك بفيروس إنفلونزا الخنازير في بعض الدول الأوروبية مثل إيطاليا وبريطانيا، وسط معاناة تلك الدول من انتشار فيروس كورونا، خاصةً متحور أوميكرون خلال الأسابيع الأخيرة.

حظر مؤقت على صيد الخنازير البرية بعد اكتشاف الإصابة

واكتشفت إصابة بفيروس حمى الخنازير الإفريقية لدى خنزير بري في منطقة «بيدمونت»، شمال غرب إيطاليا في وقت سابق هذا الشهر، والفيروس يكون مميتا للخنازير، لكنه لا يشكل أي خطورة على البشر.

وفي محاولة للحد من انشار فيروس حمى الخنازير الإفريقية، لجأ وزير الصحة والزراعة في إيطاليا إلى حظر صيد الخنازير البرية في أجزاء من إقليمي «ليجوريا» و«بيدمونت» مؤقتا، إذ أن كثيرًا من الصيادين يفضلون صيد هذا النوع من الخنازير التي يستخدم لحمها على نطاق واسع في صلصات المكرونة.

دول تقرر وقف واردات لحوم الخنازير من إيطاليا

وفي هذا السياق، قالت جماعة «كونفاجريكولتورا»، وهي إحدى جماعات الضغط الزراعية في إيطاليا، إنه نتيجة اكتشاف تلك الحالة المصابة، قررت سلطات الصين والكويت واليابان وتايوان وقف استيراد لحوم الخنازير من إيطاليا، كما أعلنت سويسرا عن فرض قيود على واردات لحوم الخنازير القادمة من إيطاليا.

وتعد صادرات لحوم الخنازير ذات أهمية في إيطاليا، إذ أن صادرات إيطاليا من لحوم الخنازير ومنتجاتها تصل إلى 1.5 مليار يورو أي ما يعادل 1.7 مليار دولار سنويا.

ووفق وكالة «أسوشيتيد برس»، فإن ثلث هذا العائد من صادرات إيطاليا في لحوم الخنازير ومنتجاتها يأتي من خارج دول الاتحاد الأوروبي.