«التشنجات العضلية» تنهي جولة سيلين ديون الغنائية: أتمنى أن أكون بخير

ألغت الفنانة العالمية سيلين ديون، عددا من الحفلات ضمن جولتها الغنائية حول العالم بعنوان Courage World Tour، بسبب حالتها الصحية غير المستقرة، حيث قالت إنّ تعافيها بعد علاجها من تشنجات عضلية حادة ومستمرة يستغرق وقتًا أطول من المتوقع، لذلك ألغت مواعيد جولتها المتبقية من 9 مارس حتى 22 أبريل، والتي كان من المقرر أن تقدمها في أمريكا الشمالية.

سيلين ديون ومعاناتها مع التشنج العضلي

وقالت سيلين ديون في بيانها: «كنت أتمنى حقًا أن أكون على ما يرام الآن، لكني أفترض أنّني يجب أن أتحلى أكثر بالصبر وأتبع النظام العلاجي الذي يصفه أطبائي»، وتابعت: «هناك الكثير من التنظيم والاستعدادات التي تدخل في عروضنا، لذا علينا اتخاذ قرارات اليوم والتي ستؤثر على الخطط بعد شهرين»، وذلك وفقا لما نشره موقع «هوليوود ريبورتر».

وتطرقت ديون للحديث عن تفشي فيروس كورونا ومتحوراته، قائلة: «سأكون سعيدة جدًا للعودة إلى صحتنا الكاملة، وتجاوزنا جميعًا هذا الوباء، ولا أطيق الانتظار للعودة إلى المسرح مرة أخرى. في غضون ذلك، لقد تأثرت جدًا بكل كلمات التشجيع التي أرسلها لي الجميع على وسائل التواصل الاجتماعي، أشعر بحبكم ودعمكم، وهذا يعني العالم بالنسبة لي».

تفاصيل جولة سيلين ديون Courage World Tour

تعتبر جولة Courage World Tour هي الـ14 للحفلات الموسيقية للمغنية الكندية سيلين ديون، دعما لألبومها Courage، والتي بدأتها في كندا سبتمبر 2019، لكنها توقفت في مارس 2020 بسبب جائحة كورونا، وأعادت جدولة مواعيد الحفلات مرة أخرى، ثم أجلتها أكثر من مرة بسبب إصابتها بالتشنجات العضلية، ما منعها من الأداء والتمرين.

وفي ذلك الوقت، أُعلنت ديون أنّه لا يزال من المقرر أن تظهر في مواعيد جولتها بأمريكا الشمالية، قبل أن تكشف عن تأجيلها للمرة الثانية، ولا يزال من المقرر أن تبدأ المحطة الأوروبية من الجولة العالمية في 25 مايو 2022 في برمنجهام بإنجلترا، وحسب الجدول المخطط تستمر الجولة حتى يوليو 2023، لتقدم خلال تلك الفترة أكثر من 100 حفل غنائي.