الإعدام لفني معمل قتل سائقا لسرقة «توك توك» بالخانكة

قضت محكمة جنايات بنها بالتصديق على حكم الإعدام على فني معمل، بتهمة قتل سائق، والاستيلاء على «توك توك» الخاص به، في منطقة الخانكة.

صدر الحكم برئاسة المستشار سيد رفاعي حسين رئيس جنايات بنها، وعضوية كل من المستشارين عماد فتحي حلمي ويصا والدكتور مصطفى خلف محمد أمين، وأمانة سر مينا عوض ميخائيل.

تفاصيل أمر إحالة المتهم للجنايات

وأحال المستشار فخرى خيرى المحامى العام لنيابة شمال بنها الكلية كلا من يونس فتحي بونس، 38 سنة، فني معمل، وصدام محمد أحمد، 23 سنة، ميكانيكي، لمحكمة الجنايات، إذ قام الأول بقتل المجني عليه سعيد حافظ عبد السلام صالح عمدا مع سبق الإصرار والترصد، بأن بيت النية وعقد العزم على قتله، فوضع مخططاً للخلاص منه بأن أعد لذلك الغرض سلاحا أبيض «كتر» وقام بالاتصال بالمجني عليه حتى استدرجه إلى أحد المناطق النائية، وطعنه بسلاحه الأبيض مرتين، فأحدث إصاباته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته.

وأضاف أمر الإحالة، أن هذه الجريمة اقترنت بجناية أخرى، وهي أنه بذات الزمان والمكان سرق الدراجة النارية المبينة وصفاً بالأوراق والمملوكة للمدعو خالد حافظ عبد السلام صالح، والهاتف المحمول والمبلغ المالي المملوكين للمجني عليه، كما أحرز المتهم سلاحا أبيض استخدمه في واقعة التعدي محل الاتهام.

كما قام المتهم الثاني بإخفاء الدراجة النارية المسروقة محل الاتهام السابق، مع علمه بكونها من واقعة سرقة.

بلاغ بقتل سائق الخانكة

وتلقى مدير أمن القليوبية، إخطار من مأمور مركز شرطة الخانكة، يفيد تلقيه بلاغا بالعثور على جثة مجهولة بقطعة أرض زراعية كائنة بدائرة المركز، ومصاب بجروح ذبحية وقطعية بالرقبة.

وتم تشكيل فريق بحث توصلت جهوده إلى تحديد هوية المجنى عليه، وتبين أنه سائق توك توك وبسؤال شقيقه "سائق أفاد بخروجه للعمل على مركبة «توك توك» ملك الأخير وعدم عودته وسرقة المركبة قيادته.