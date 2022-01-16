عرض فيلم The Royal Treatment لمينا مسعود 20 يناير الجاري

كشفت شبكة Netflix، عن موعد عرض فيلم النجم المصري العالمي مينا مسعود الجديد، The Royal Treatment، وهو 20 يناير الجاري.

ومن جانبه، قال مينا مسعود، في بيانٍ صحفي، إنه متحمس جدًا، لأن فيلمه الجديد The Royal Treatment، سيكون متاحًا للمشاهدة من خلال شبكة Netflix خلال يناير الجاري، وسعيد أن الجميع حول العالم يستطيعون مشاهدة العمل بما في ذلك مصر والشرق الأوسط والإمارات.

"مينا": الفن يتسع للجميع

وأشار مينا مسعود إلى أنه من المهم بالنسبة له أن يشاهد الجمهور حول العالم ممثلًا من أصول عربية - مصرية، يشارك في الأفلام والمسلسلات العالمية، وأن الفن يتسع للجميع، مؤكدًا أن الفيلم خطوة جديدة لمزيد من الأعمال التي تعتمد على التنوع.

فيلم The Royal Treatment يصنف دراما رومانسى، إخراج ريك جاكوبسون وبطولة مينا مسعود ولورا مارانو.

قصة الفيلم الجديد

وتدور قصة الفيلم الجديد The Royal Treatment حول إيزابيلا والأمير توماس، حيث تدير إيزابيلا صالونها الخاص ولا تخشى التحدث عن رأيها، بينما يدير الأمير توماس بلده وهو على وشك الزواج من أجل الواجب بدلاً من الحب، إلى أن يلتقي بإيزابيلا فيتغير مفهومه نحو زواج الواجب ويقرر اتخاذ طريق آخر نحو السعادة.