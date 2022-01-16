مدبولي عن اهتمام الدولة بالشباب: دخلت الحكومة وأنا بمنتصف الأربعينيات

كشف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مدى اهتمام القيادة السياسية في مصر بتمكين الشباب، فذكر أنه منذ اللحظة الأولى كان هناك اهتمام شديد من القيادة السياسية بتمكين الشباب على مستوى الدولة المصرية، وهذا انعكس من البداية في دخول جيل من صغار السن في الكادر الحكومي وعلى الأخص في المناصب القيادية مثل الوزراء.

رئيس الوزراء: كان معايا زملاء كثير في نفس فئتي العمرية

وأضاف «مدبولي»، خلال حواره في برنامج «بلا قيود»، الذي يُعرض على قناة « بي بي سي»: «ده يمكن انعكس على المستوى الشخصي، لما دخلت الحكومة كوزير كان عمري في منتصف الأربعينيات وكان معايا زملاء كثيرين بنفس الفئة العمرية، الحقيقة يمكن ده بالنسبة لمصر كان شيء غير معتاد على الإطلاق، أن يبقى فيه عدد من الوزراء في فئة الأربعينات أو فئة أقل، النهاردة الحمد لله هذا النهج هو مستمر».