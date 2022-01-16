تحرك عاجل من نقابة الأسنان بشأن منع إصدار تراخيص العيادات الخاصة

قالت نقابة الأسنان، نرفض وبشدة، أن نترك السبيل الوحيد أمام أبنائنا الأطباء، أن يمارسوا مهنتهم دون ترخيص، ليكونوا عرضة للوقوع تحت طائلة القانون، مؤكدة أنه في ظل القرارات المتضاربة بين مختلف الجهات، بشأن ترخيص العيادات الخاصة داخل المدن السكنية، وفي ظل صعوبة إجراءات استصدار التراخيص النابعة، من عدم التنسيق بين جهات الدولة، يقع الأطباء فريسة بين سندان الإجراءات الروتينية المعقدة، ومطرقة القرارات الإدارية غير المدروسة.

إجراءات ومواقف حاسمة

وأضافت النقابة، في بيان لها قبل، بشأن الإجراءات التعسفية الخاصة بمنع إصدار تراخيص العيادات الخاصة، «ولما كان أبناء نقابتنا لا يكفون منذ ما يقارب العام عن رفع الشكاوى إلينا، ومطالبتنا باتخاذ إجراءات ومواقف حاسمة، تجاه تلك المعاناة، تلك المعاناة التي أدركت النقابة خطورتها منذ اللحظة الأولى، بل أنها لم تلبث أن خاطبت رئيس مجلس الوزراء، وكذا رئيس الجمهورية، للتدخل السريع لإيجاد حل جذري لكل ما يواجه الأطباء من صعوبات، في استصدار التراخيص الخاصة بعياداتهم».

الأسنان: نرفض بشدة ممارسة المهنة دون ترخيص

وأوضحت أنه اتساقا مع سياسة الدولة في شرعنة النشاطات غير المرخصة، فإننا نرفض وبشدة، أن نترك السبيل الوحيد أمام أبنائنا الأطباء، أن يمارسوا مهنتهم دون ترخيص، ليكونوا عرضة للوقوع تحت طائلة القانون، وليضعوا أنفسهم في بوتقة واحدة مع أصحاب الأعمال غير المشروعة، بل إننا سنستمر في محاربة تلك المحاولات المقصودة أو غير المقصوده، في الدفع بالأطباء إلى الدخول في هذا الحيز غير الشرعي.

وتابعت: «بعد استنفاد كل المحاولات التي لم ولن نتوقف عنها في مخاطبة المسئولين وأصحاب القرار، فإننا استجبنا إلى دعوة مكتب كُريِّم للخدمات القانونية، للتدخل الانضمامي في الطعن الذي أقامه أمام محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية، طاعنا فيه على القرار السلبي، بعدم إصدار الترخيص اللازم لإحدى العيادات الخاصة بمحافظة الإسكندرية دون وجه حق».

واجب لا نستطيع التنصل منه

وأشارت إلى أن استجابتهم لهذه الدعوة، نابع من إيمانهم بالمسئولية النقابية التي تقع على عاتقهم، في الدفاع عن حقوق أبناء نقابتهم، كما أنه متسق مع إصرارهم على وضع كل محاولاتنا في إطار شرعي، مضيفة: «بل أننا نجد أن مساندة أبنائنا في ساحات القضاء، والتأكيد على تواجدنا بجانبهم، لهو واجب لا نستطيع التنصل منه».

ولفتت إلى أنه جرى بالفعل تكليف المستشار القانوني للنقابة، بالتنسيق مع مكتب كُريِّـم للخدمات القانونية، للحضور أمام محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية، في الطعن رقم 4401 لسنة 76 قضائية، والمنظور أمام الدائرة رقم (52) مفوضين، بجلستها المنعقدة بتاريخ 13/1/2022، وطلبوا التدخل الانضمامي مع المتضررة، لعدم صدور الترخيص الخاص بعيادتها، على الرغم من استيفائها لكل الشروط المهنية والتقنية في العيادة المراد ترخيصها.

وأكدت النقابة، أن الانضمام لا يهدف في الأساس إلى السعي وراء حل حالة فردية أو خاصة، وإنما بداية الطريق للجوء إلى قضاء مصر الشامخ، ليضع من خلال ما يسطره، عادة من أحكام مسطرة بحروف من نور، قواعد ومناهج تنير للجميع الطريق الذي أصبح مشبعا بدماسة ظلامه.

عدم التخلي عن دورهم

وشددت نقابة أطباء الأسنان، على أن أعضاء المجلس لن يتخلوا عن دورهم في الوقوف جنبا إلى جنب مع أبناء نقابتهم، ولن نكف عن اتخاذ كل ما قد يساعدهم على تجاوز محنتهم دون كلل أو ملل، وهذا ما تجلى بجلسة 13/1/2022 أمام هيئة المفوضين، التي لم نكتفِ أن نقف فيها متفرجين ومنضمين، بل أننا تجاوزنا ذلك، لنكون مترافعين ومدافعين فيها عن حقوق أبنائنا، جنبا الى جنب مع دفاع الزميلة المتضررة، تأكيدا منا على إدراكنا بأن المعركة في الأساس معركة جماعة، وليست فرد.