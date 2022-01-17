أستاذ فيروسات: اللقاحات منعت تسجيل ملايين الوفيات شهريا

شدد الدكتور فايد عطية، أستاذ مساعد الفيروسات الطبية والمناعة، على ضرورة زيادة الوعي لدى المواطنين بأهمية اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد «كوفيد-19»، كما أن الدولة لديها لقاحات كثيرة ومتنوعة مضادة للفيروس، بينما ما زالت هناك دول عديدة في العالم خاصة الدول النامية لم تصلها لقاحات حتى الآن، «لولا اللقاحات في العالم لوصلت الوفيات لملايين شهريًا»، وذلك خلال مداخلة هاتفية في برنامج «المواجهة»، مع الإعلامية ريهام السهلي، الذي يعرض على قناة «extra news».

الدولة تنظم حملات توعية بضرورة الحصول على اللقاحات

وأكد «عطية» أنه من الأهمية تغيير ثقافة الوعي لدى المواطنين وأن يبادروا من تلقاء أنفسهم بالحصول على التطعيمات المضادة لفيروس كورونا، من أجل تقليل حدة الانتشار وتقليل الحالات الخطرة ونسبة الوفيات ونسبة الحاجة لدخول المستشفيات والوضع على أجهزة التنفس الصناعي والعناية المركزة، موضحًا في الوقت ذاته أن الدولة تنظم حملات توعية بضرورة الحصول على اللقاحات لتقليل معدلات انتشار فيروس كورونا.

لولا التوسع في تطعيم المواطنين في مصر لزادت وارتفعت نسبة الإصابات

وأكد أستاذ مساعد الفيروسات الطبية والمناعة، أنه لولا التوسع في تطعيم المواطنين في مصر لزادت وارتفعت نسبة الإصابات والوفيات بشكل كبير بفيروس كورونا، مؤكدًا أن الحكومة سارت في خطين لمواجهة وباء كورونا، الأول إجراءات وقائية من ارتداء الكمامة والتعقيم، وجعلت ارتداء الكمامة بشكل إجباري في المنشآت الحكومية، أما المسار الثاني هو توفير اللقاحات، موضحًا أن الكمامة مهمة جدًا، ولو تركناها لأهواء الناس لما ارتداها أحد.

وأوضح أنه لو لم يكن التطعيم إجباريا في المنشآت الحكومية لما أقدم المواطنون على الحصول على التطعيمات بهذه الدرجة، إذ توجد مشكلة في الوعي، والالتزام بالإجراءات وثقافة التطعيم، متابعا: «نحمد ربنا إن عندنا لقاحات، دول في أفريقيا الوسطى لم يصلها جرعة لقاح واحدة، وما زال عندنا ناس بتشكك وقلقانة».