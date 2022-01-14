محمد كيلاني يعلن تعافيه من فيروس كورونا: «سلبي.. الحمد لله»

أعلن الفنان الشاب محمد كيلاني، تعافيه من فيروس كورونا، بعد إصابته بالفيروس منذ عدة أيام، وهو ما أعلنه عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام».

وكتب «كيلاني» عبر خاصية «ستوري» حسابه الرسمي: «سلبي كورونا.. الحمد لله»، وذلك بعد أيام قليلة من إصابته بالفيروس، بعدما أعلن نبأ الإصابة يوم الثلاثاء 4 يناير الجاري.

محمد كيلاني يشارك في مسلسل «يوتيرن»

يذكر أن محمد كيلاني يستعد للمشاركة في عدد من الأعمال، منها مسلسل «يوتيرن» من إخراج سامح عبدالعزيز، وتأليف أيمن سلامة، ويضم المسلسل عددا كبيرا من النجوم، منهم توفيق عبدالحميد، ريهام حجاج، عبير صبري، صفاء الطوخي، وكريم قاسم.

وقدم «كيلاني» فيلم «يوم 13» من إخراج وتأليف وائل عبدالله، بطولة أحمد داوود، دينا الشربيني، شريف منير، نسرين أمين، محمود حافظ، وفيدرا.

محمد كيلاني شارك في الجزء الرابع من «الآنسة فرح»

يذكر أن آخر أعمال محمد كيلاني مسلسل «الآنسة فرح» الجزء الرابع، من إخراج وائل فرج، وتأليف محمود عزت، وشارك في المسلسل العديد من الفنانين من بينهم أسماء أبو اليزيد، رانيا يوسف، أحمد مجدي، تامر فرج، عارفة عبدالرسول، وهبة عبدالعزيز.

كما شارك مع هنا الزاهد ومحمود عبدالمغني فى مسلسل «حلوة الدنيا سكر»، من تأليف أيمن الشايب، وإخراج خالد الحلفاوي.