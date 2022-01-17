«الوطنية للتدريب» تكرّم 80 شابا: حريصون على إعداد القيادات

كرّمت الأكاديمية الوطنية للتدريب بالتعاون مع شركة شل مصر، 80 شابا وفتاة من شباب برنامج Shell NXplorers التدريبي المتخصص في تطوير الحلول المستدامة وإيجاد حلول للمشكلات المعقدة، تقديرا لمشاركتهم الفعالة في ورشة عمل موسعة نظمتها شركة شل مصر بالتعاون مع الأكاديمية الوطنية للتدريب عنوانها «جائحة كورونا ومراجعة الأهداف الأممية للتنمية المستدامة 2030» على هامش فعاليات منتدى شباب العالم في نسخته الرابعة، حيث قدّمت الفرق المشاركة توصيات وحلول مبتكرة لإنجاز الخطة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

مشاركون من 20 دولة

شهدت ورشة عمل Shell NXplorers طرح رؤى وأفكار بناءة للشباب من مختلف الجنسيات، حيث مثّل المشاركون من 20 دولة من مصر، كينيا، نيجيريا، الهند، السودان، روسيا، الجزائر، السويد، النمسا، العراق، البرازيل، إيطاليا، غانا، أوغندا، جنوب أفريقيا، تركيا، إيران، الصومال، رومانيا، والكاميرون، وناقشت ورشة العمل سبل تحقيق أهداف التنمية المستدامة المتعلقة بتوفير طاقة نظيفة، وكذلك التعليم والصحة وتحقيق العدل والمساواة.

يأتي تنظيم شل مصر لهذه الورشة تأكيدا لمسؤوليتها المجتمعية التي تهدف إلى تنمية وتطوير قدرات الشباب المصري ومواهبه لإحراز التقدم والتطور على الأصعدة كافة، ما يتوافق مع استراتيجيات وزارة البترول والثروة المعدنية والأكاديمية الوطنية للتدريب فيما يتعلق بالشباب، حيث تسعى جميعها إلى تمكين الشباب المصري الواعي الذي يتمتع بإمكانات وأفكار تتسم بالحداثة والتطور بما يساهم بفاعلية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

من جانبه، أوضح المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، أنّ الاهتمام بالعنصر البشري يأتي في قلب رؤية قطاع البترول، نفذ القطاع عدة برامج تهدف لتطوير وتنمية العنصر البشري خاصة الشباب، لإعداد كوادر مؤهلة ومدربة لتساهم في التنمية المستدامة لمصر.

وساهم برنامج إعداد القيادات الشابة والمتوسطة في قطاع البترول الذي جرى إطلاقه قبل عامين، في إعداد الكوادر المتميزة علميا وعمليا، وتوفير التدريب اللازم للعاملين وفق أسس علمية وعملية مستمر، ما يأتي متوافقا مع خطة الدولة والقيادة السياسية ممثلة في الرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي طالما آمن بأهمية تعزيز قدرات الشباب وتنمية مهاراته وتشجيع المبدعين والمبتكرين منهم.

راغب: هدفنا تنمية وتطوير العنصر البشري لصناعة مستقبل أفضل

وثمّنت الدكتورة رشا راغب، المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب، الشراكة المثمرة بين الأكاديمية وشركة شل مصر خلال فعاليات منتدى شباب العالم في نسخته الرابعة، والتي لا تُعد الأولى حيث سبق وقدمت شركة شل مصر ورشة عمل NXplorers لمتدربي دفعة الشهيد منسي الدفعة الثالثة من البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة لمدة 5 أيام، هدفت خلالها الورشة إلى إكساب المتدربين مهارات التفكير المعاصر والإبداعي اللازم لمواجهة أي تحديات في إطار خدمة أهداف التغيير في المؤسسات عن طريق خلق حلول إبداعية لمختلف المشكلات.

وأكد المهندس خالد قاسم، رئيس مجلس إدارة شركات شل في مصر، أنّ الشباب المصري يمثل ثروة هامة وعظيمة. فلا يمكن لأي دولة أن تتقدم إلا إذا كان للشباب دور فعال في إدارتها والمشاركة في تطوير المجالات التي تساعد على ازدهارها وتحقيق التنمية المستدامة بها، وأنّ استراتيجية شركة شل مصر كمستثمر مسؤول حريصة على المشاركة في برامج الاستثمار المجتمعي التي تولي اهتماما كبيرا بإعداد الكوادر الشابة وتنمية مهاراتها لتصبح قادة المستقبل سواء في قطاع الطاقة أو غيره من القطاعات الحيوية بمصر.

وأوضح أنّ ورشة عمل NXplorers شهدت تفاعلا حيويا من الفرق المشاركة من مختلف الجنسيات حول العالم، وقدم الشباب أفكارا مبتكرة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتخطي آثار الجائحة العالمية، مشيرا إلى أنّ ذلك يؤكد إيمان الدولة المصرية بشبابها الواعد وقدرته على مواجهة التحديات وإيجاد الحلول المبتكرة، كما أشاد بالجهود المتميزة التي تبذلها الأكاديمية الوطنية للتدريب في استكشاف مواهب الشباب وصقله بالتدريب الحديث ومساهمتها في إعداد جيل صاحب فكر متطور ومتسلح بالعلم والمعرفة يمتلك المقومات اللازمة للقيادة وفقاً لرؤية الدولة مصر 2030.