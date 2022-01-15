وزير البترول يتفقد عددا من المشروعات الإستراتيجية الجديدة بالسويس

أجرى المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، جولة تفقدية لعدد من المشروعات البترولية الإستراتيجية الجديدة بمحافظة السويس، وذلك بهدف الوقوف على آخر مستجدات تنفيذ تلك المشروعات والعمل على تذليل أي عقبات قد تعوق تنفيذها، وفقا للبرامج الزمنية المحددة، وذلك في إطار المتابعة المستمرة لموقف تنفيذ المشروعات البترولية الجديدة.

وخلال الجولة أكد الملا على أهمية هذه المشروعات الحيوية التي تعمل على تطوير الوحدات الإنتاجية، باعتبارها من الدعائم الرئيسية لتحقيق المشروع القومي لجعل مصر مركزا إقليميا لتجارة وتداول البترول والغاز الطبيعي، فضلاً عن مساهمتها الفعالة في استدامة تأمين احتياجات السوق المحلي من المنتجات البترولية عالية الجودة، ووجه الملا بأهمية الالتزام بالبرامج الزمنية المحددة لتنفيذ تلك المشروعات، مع مراعاة تطبيق معايير الجودة باستخدام أحدث التكنولوجيات والتي تقوم بتنفيذها شركات قطاع البترول، كما وجه بأهمية الالتزام بإجراءات السلامة والصحة المهنية، لافتاً إلى أن شركات قطاع البترول تطبق المعايير العالمية من أجل الحفاظ على البيئة.

إنتاج 1200 طن أسفلت يومياً

وخلال الجولة تفقد الوزير ومرافقوه التشغيل التجريبي لمشروع إنتاج الأسفلت الجديد الذي تبلغ طاقته الإنتاجية نحو 1200 طن أسفلت يومياً بتكلفة استثمارية تبلغ نحو 970 مليون جنيه، والذي صممته ونفذته شركتي إنبي وبتروجت، ومشروع إنشاء 3 مستودعات تخزين لمنتج الأسفلت بسعة إجمالية 9000 متر مكعب، بالإضافة إلى منصة لتسهيل أعمال شحن الأسفلت بتكلفة إجمالية نحو 139 مليون جنيه، فضلاً عن مشروع إعادة تأهيل مستودعات المقطر الشمعي القديمة «3 مستودعات بسعة إجمالية 7500 متر مكعب» بهدف زيادة إنتاج السولار.

28.6 مليار جنيه التكلفة الإجمالية للمشروع

وخلال الجولة استعرض الكيميائي هشام فتحي، موقف تنفيذ مشروع إنشاء مجمع التفحيم وإنتاج السولار، والذي يهدف إلى تعظيم القيمة المضافة بالاستغلال الأمثل لكميات المازوت منخفض القيمة وتحويلها إلى منتجات عالية القيمة لتلبية احتياجات السوق المحلي من المنتجات البترولية خاصة السولار والبوتاجاز للحد من الاستيراد، وتبلغ التكلفة الإجمالية للمشروع نحو 28.6 مليار جنيه، هذا بالإضافة إلى مشروع توريد وتركيب فاصلين أملاح لوحدات التقطير 1 و2 بتكلفة استثمارية نحو 600 مليون جنيه، كما تم استعراض مشروعات تطوير وتحديث معالجة مياه الصرف الصناعي وخطط الإصحاح البيئي للشركات العاملة بخليج السويس في ضوء موافقة جهاز شؤون على خطط الإصحاح البيئي.

رافق الوزير خلال الجولة كل من المهندس عابد عزالرجال الرئيس التنفيذي لهيئة البترول ونوابه للتكرير والتصنيع والتخطيط والمشروعات والسلامة ووكيل الوزارة للمشروعات ومعاون الوزير لنقل وتوزيع المنتجات البترولية، ورؤساء شركات النصر للبترول بتروجت وإنبي.