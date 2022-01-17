محافظ الغربية يتفقد أعمال مشروع الفلك لخدمة ذوي الهمم بكفر الزيات

تفقد الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، يرافقه نائبه الدكتور أحمد عطا، مشروع الفلك بكفر الزيات، الذي يُعد أحد المشروعات المجتمعية الفريدة في مصر والشرق الأوسط؛ إذ أطلق في ضوء دراسة علمية متطورة لخدمة شريحة هامة من ذوي القدرات الخاصة، وتحديدا ذوي الهمم من أبطال متلازمة «داون»، وسيجرى افتتاحه نهاية مارس المقبل.

تفقد أعمال مشروع الفلك

واصطحب نيافة الأنبا بولا، أسقف مطرانية طنطا وتوابعها، المحافظ ونائبه في جولة لتفقد تطور الأعمال بمباني المشروع، وأعرب «رحمي» عن فخره بتنفيذ مثل هذا المشروع على أرض الغربية، والذي يهدف لدمج ذوي القدرات الخاصة من أصحاب متلازمة «داون» في المجتمع، وتأهيلهم لسوق العمل.

ويأتي المشروع تماشيا مع سياسة الدولة لتحقيق العدالة الاجتماعية، وتكافؤ الفرص والدمج لذوي القدرات الخاصة؛ للوصول لحياة كريمة.

برامج مشروع الفلك

وأشار الأنبا بولا إلى أنه جرى تنفيذ «الفلك»، بعد الرجوع إلى دراسات ميدانية للكثير من المشروعات المشابهة في إيطاليا وسويسرا؛ إذ يقدم خدماته في شكل عدة برامج، الأول يستضيف 150 شاب وفتاة فوق 18 عاما، في شكل إقامة كاملة.

وبحسب الأنبا بولا، يقدم البرنامج الآخر خدماته لـ150 شاب وفتاة، من المترددين بشكل يومي خلال ساعات النهار على المشروع، تتراوح أعمارهم ما بين 4 و18 عاما، منوها إلى أنه يجرى خلال هذا الوقت العمل على تنمية قدراتهم «الحسية، الحركية، الذهنية، التعليمية، الحرفية»، و«الثالث» خاص بأولياء أمور أبطال متلازمة «داون»، يعمل على تنمية وعيهم وزيادة قدراتهم في التعامل مع أبنائهم.

المحافظ يؤكد تذليل العقبات كافة لخروج المشروع بأفضل صورة

وأكد محافظ الغربية، دعم المحافظة الكامل لهذا المشروع ، موجها بتذليل العقبات كافة لخروجه بأفضل صورة، لخدمة أبنائنا من ذوي القدرات الخاصة، والاستفادة بقدراتهم في المجتمع وسوق العمل.

وعقب اللقاء، تفقد المحافظ مع مديري شركات المرافق، نهو الأعمال كافة الخاصة بالبنية التحتية، خاصةً في الطريق المؤدي إلى المشروع، تمهيدا لرصفه قبيل الافتتاح في مارس المقبل.

يُذْكَرْ أن المشروع يتواجد على مساحة إجمالية 6332 م2، ويضم مبنيين: الأول مساحته 1473 م٢، والآخر 1050 م٢، بخلاف المساحات الخضراء والصوبات الزراعية والملاعب المفتوحة للمستفيدين من خدماته.