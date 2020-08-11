مطران طنطا يتفقد أعمال مشروع الفلك

تفقد الأنبا بولا مطران طنطا وتوابعها بمحافظة الغربية، اليوم، أعمال إنشاء مشروع مبنى الفلك بقرية أكو حصة بدائرة مركز كفرالزيات، يرافقة مجموعة من المسؤولين والمهندسين المختصين عن إنشاء المشروع.

يذكر أنّ مشروع الفلك مشروع فريد من نوعه في المنطقة لرعاية ذوي القدرات الخاصة، بمنطقة "حصة أكوة" التابعة لمركز كفر الزيات في محافظة الغربية، انطلاقا من رسالة الكنيسة القبطية ودورها الروحي وحرصا على التنمية المتكاملة للإنسان.

مشروع الفلك مقام على مساحة 6 آلاف و332 مترا مربعا، قائم على دراسة ميدانية من المشروعات المشابهة في إيطاليا وسويسرا، والمشروع يستهدف تحويل هذه الفئة إلى عناصر منتجة ومؤثرة إيجابيا في المجتمع، حيث أنَّ المشروع يخدم 4 فئات: المقيمين بالمبنى وعددهم 150 شابا وفتاة فوق 18 عاما، وعددا مساويا للعدد السابق لأعمار ما بين 4 إلى 18 عاما يترددون على المكان على مدى ساعات النهار لتنمية قدراتهم الحسية والحركية والذهنية والتعليمية والحرفية، فضلًا عن خدمة الأهالي لتنمية قدراتهم في التعامل مع أبنائهم، وتأسيس معهد لإعداد خدام للعمل في المشروعات المشابهة بأي مكان آخر.