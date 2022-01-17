بركان تونجا يثور بقوة مجددا.. خسائر جسيمة وأزمة تعيق المساعدات (فيديو)

كشف مركز «داروين» الاستشاري للرماد البركاني الأسترالي، صباح اليوم، عن ثوران كبير ثان في بركان «هونج تونجا»، لكنه لم يسفر عن سقوط ضحايا، في الوقت التي تتواصل فيه عمليات إجلاء المواطنين في الجزيرة، حفاظا على سلامتهم، بحسب صحيفة «نيويورك بوست»

امدادات نيوزيلندية إلى «تونجا»

تحاول نيوزيلندا، تقييم الأضرار الجسيمة الناجمة عن ثوران البركان، الذى أسفر عن موجات تسونامي، ضربت جزيرة «تونجا» الواقعة في المحيط الهادئ، السبت الماضي، إذ غادرت، صباح اليوم، طائرة تابعة للقوات الجوية النيوزيلندية، من الطراز «أوريون»، قاعدة أوكلاند، فى اتجاهها إلى «تونجا» للمساعدة في تقييم الأضرار.

وجاء في بيان صدر عن قوات الدفاع النيوزلندية، أن السلطات المختصة تعمل من أجل مساعدة أهالى «تونجا»، لافتة إلى أنه من المقرر أن تتوجه طائرة من طراز هيركوليز إلى «تونجا»، غدا الثلاثاء، من أجل تسليم المساعدات والإمدادات، إذا كان من الأمان لها الهبوط، مضيفة أن السلطات جهزت سفن، بأمكانها أن تتوجه إلى «تونجا» في حال طالبت «ترنجا» مساعدات.

خسائر ثوران بركان «هونجا تونجا»

قالت رئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا أرديرن، إن الدولة لم تتمكن من إرسال طائرات استطلاع، لتقييم الخسائر والأضرار فوق «تونجا»، أمس الأحد، بسبب وجود سحابة الرماد، التي وصلت ارتفاعها الى 19 ألف متر.

وأضافت أرديرن، أن خسائر كبيرة لحقت بالقوارب والسفن والمتاجر على طول ساحل «تونجا»، كما أن طبقة كثيفة من الغبار البركاني غطت العاصمة «نوكو ألوفا»، ما أدى إلى تلوث المياه، ودفع السلطات إلى مطالبة السكان بالالتزام بوضع الكمامات وشرب المياه المعدنية المعبأة في زجاجات.

وكانت موجات تسونامي، قد ضربت «تونجا» السبت الماضي، بعد سلسلة من الانفجارات العنيفة من بركان هونجا تونجا هونجا هاباي تحت الماء، على بعد 65 كم شمال جزيرة «تونجاتابو» بالبلاد، ما دفع المواطنين إلى الإسراع إلى الأراضي المرتفعة.