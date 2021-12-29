زلزال جزيرة كريت.. هزات أرضية على سنوات متباعدة يشعر بها المصريون

ارتبط اسم جزيرة كريت اليونانية بالزلازل التي تشعر بها مصر في أكثر من هزة أرضية على فترات وسنوات متفرقة، آخرها صباح اليوم الأربعاء، إذ سجلت محطات الشبكة القومية للزلازل هزة أرضية بقوة 5.9 درجة على مقياس ريختر، وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي النشر عن زلزال جزيرة كريت الذي شعر به عدد كبير منهم بمحافظات ومدن مختلفة.

زلزال جزيرة كريت

لم تكن تلك الهزة الأرضية الأولى التي تشعر بها مصر ويكون مصدرها جزيرة كريت في العام الجاري 2021، إذ سبقتها هزتان في شهر أكتوبر الماضي، آخرهما كان صباح الثلاثاء يوم 19 من الشهر نفسه، بقوة 6.2 درجة على مقياس ريختر، وشعر بها سكان القاهرة الكبرى والإسكندرية، وعدد من المحافظات الأخرى.

وحدث زلزال جزيرة كريت حينها في الساعة السابعة صباحًا و32 دقيقة و29 ثانية، بحسب الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية، مؤكدًا أن مصدره كان جزيرة كريت اليونانية على بعد 390 كم شمال محافظة الإسكندرية، وعلى خط العرض 34.59 شمالًا وخط الطول 28.59 شرقًا وبعمق 31.56 كم.

قبلها بـ7 أيام، شعر سكان عدد من المحافظات مثل القاهرة والجيزة والمدن الساحلية من بينها الإسكندرية ومرسى مطروح، بهزة أرضية بقوة 6.4 ريختر في تمام الساعة 11:25 دقيقة، خارج من جزيرة كريت هو الآخر.

جزيرة كريت والزلازل

وفي 12 أكتوبر من 2013 شعر عدد من سكان القاهرة بهزة أرضية استمرت لدقائق عند الساعة الثالثة و11 دقيقة و52 ثانية، بقوة بلغت 6.8 على مقياس ريختر، وكان مصدرها جزيرة كريت، حسبما أعلن الدكتور حاتم عودة، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية وقتها.

وتعتبر «كريت» أكبر الجزر اليونانية، والخامسة من حيث الحجم بين جزر البحر الأبيض المتوسط، وتبلغ مساحتها 8336 كيلومترًا، ويسكنها أقل من نصف مليون نسمة.