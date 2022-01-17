مفاجأة في مقتل عروس المنصورة: الأم تتنازل عن الدعوى والابن المتهم يُقبل يدها

نظرت محكمة جنايات المنصورة بمحافظة الدقهلية، اليوم، قضية مقتل فتاة علي يد شقيقها وذلك بعد اتهامه بسكب البنزين عليها وإشعال النار فيها، ثم أشعل النار في شقتها وأثاثها الذي جهزته لزفافها، وفجرت والدة المتهم مفاجأة كبيرة بعد حضورها الجلسة معلنة عن تنازلها عن الحق المدني، وهو ما جعل الابن يُقبل يدها ورأسها وقدمها داخل القاعة وسط دموع الابن والأم.

انعقاد جلسة محكمة جنايات المنصورة

عقدت الجلسة برئاسة المستشار مجدى على قاسم، رئيس المحكمة وعضوية كل من المستشار وائل صفوت راشد والمستشار محيي الدين محمد الكناني والمستشار محمد أحمد شعبان، وأمانة سر أحمد كمال.

الأم تتنازل عن الدعوى والابن يُقبل قدمها

وحضرت الأم الجلسة وسردت تفاصيل ما حدث يوم الواقعة وقيام نجلها بسكب البنزين علي شقيقته وإشعال النار بها ثم حرق شقتها وتوجه بعدها إلى قسم الشرطة لتسليم نفسه، وأمرت المحكمة بإخراج المتهم من قفص الإتهام بعد إعلان الأم تنازلها عن الدعوى المدنية وأمر القاضي المتهم بتقبيل يد ورأس وقدم والدته لأنها أنقذته من حبل المشنقة.

وأحيل المتهم محمد زکریا محرز، 47 عاما، صاحب سوبر ماركت، ومقيم كفر الكردي بمحافظة الدقهلية، إلي محكمة الجنايات لأنه في يوم 21 أكتوبر من العام 2021، قتل شقيقته المجني عليها وداد زکریا محرز محمد عوف، عمدا مع سبق الإصرار والترصد، بأن عقد العزم وبیت النية على قتلها وأعد لذلك الغرض أدوات (دلو يحوي مادة معجلة للاشتعال - أعواد ثقاب)، واستغل المتهم سكنه أسفل مسكن شقيقته المجني عليها، ولخلاف سابق فيما بينهما، ظل قابعا لها خلف باب مسكنه منتظرا نزولها من أعلى الدرج، وما أن رآها تنزل حتى خرج من مكمنه مباغتا إياها من الخلف ساكبا عليها مادة معجلة للاشتعال.

وما أن فطنت المجني عليها لما ينتوي شقيقها فعله بها، حتى هرعت مسرعة إلى مدخل العقار محاولة الخروج من الباب فتبعها إلى المدخل وأشعل عود ثقاب كان بحوزته، فاندلعت النيران بجسدها وتركها وانصرف، وبحسب تقرير الصفة التشريحية الخاص بها أودت الحروق الشديدة بحياتها.