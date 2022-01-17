تأجيل محاكمة «تُربي» متهم باستخراج جثة ممرضة وحرق المقابر في حلوان

قررت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الإثنين، تأجيل محاكمة «تربي» متهم بـ «نبش أحد القبور في منطقة حلوان واستخرج جثة فتاة حديثة الدفن توفيت إثر الإصابة بفيروس كورونا المستجد والتعدى عليها جنسياً وحرق المقابر وجثامين الموتى» إلى جلسة 22 مارس للنطق بالحكم.

وكان المتهم مصطفى حنفي، الشهير بـ«بسبوسة»، والمتهم في واقعه نبش قبر موظفة بمستشفى حلوان وحرق جثتها بعد وفاتها بفيروس كورونا، أدلي باعترافاته أمام النيابة العامة، وتفاصيل ارتكابه للواقعة.

أقوال المتهم في التحقيقات

وقال المتهم وفق تحقيقات النيابة «اللي حصل إن كان في خلاف بين عائلتي وعائلة تانية على المقبرة، وإن محدش يندفن فيها، وكنت حالف إن لو ده حصل هخرج أي جثة تندفن وأولع فيها، ولما عرفت إن الممرضة دي اتدفنت في المقبرة جهزت بنزين وخرجتها، وأخدتها على بعد حوالي 400 متر وولعت فيها».

وكانت الأجهزة الأمنية بإشراف اللواء نبيل سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، قد كثفت جهودها لكشف غموض الواقعة التي حدثت والسبب وراء القيام بهذا الفعل.

ودلت التحريات الأولية على أن دافع الجريمة كان بسبب وجود خلافات بين أسرتي المجني عليها والمتهم «عامل»، وتمكنت الأجهزة الأمنية بعد ذلك من ضبط المتهم والتوصل لهويته بعد فحص كل كاميرات المراقبة القريبة من المكان والخلافات بين العائلات.