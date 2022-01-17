العناني: عام 2022 سيشهد العديد من الافتتاحات لمشروعات سياحية وتاريخية

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الاثنين؛ بالدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، لمتابعة موقف عدد من ملفات عمل الوزارة.

جدد رئيس الوزراء، في مستهل اللقاء، الإشارة إلى ما يحظى به قطاع السياحة والآثار، من اهتمام من جانب الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والسعي الدائم لتوفير أوجه الدعم المختلفة للنهوض به، لما له من دور كبير في الاقتصاد المصري.

افتتاح مشروعات سياحية وتاريخية

استعرض العناني، خلال اللقاء موقف حركة السياحة، والتدفقات السياحية خلال الفترة الأخيرة من عدد من الأسواق المستهدفة، وما يتم تنفيذه من إجراءات لتشجيع السياحة الوافدة إلى مصر من عدد من الدول، منوهاً في هذا الصدد إلى الاستعدادات المتخذة لموسم السياحة الشتوي، والليالي السياحية المتوقعة.

وتناول وزير السياحة، موقف المشروعات الجاهزة للافتتاح في قطاع السياحة والآثار، مشيراً إلى أن عام 2022 يُعد عاماً مميزاً، حيث سيشهد العديد من الافتتاحات لمشروعات سياحية وتاريخية كبرى، منها افتتاح أعمال تطوير وإعادة تأهيل قصر محمد على، إلى جانب افتتاح العديد من المدن السياحية الساحلية، منوهاً إلى الجهود الخاصة باستخدام التكنولوجيا الحديثة لإضاءة المعالم السياحية.

رفع كفاءة الخدمات السياحية في سانت كاترين تنفيذاً لتكليفات الرئيس

وتطرق العناني، إلى الجهود المبذولة لتنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، فيما يتعلق برفع كفاءة الخدمات السياحية المقدمة للزائرين والسائحين في مدينة سانت كاترين، التي تضم بقعة مقدسة شرفها الله بالتجلي فيها، مع الحفاظ عليها واحترام قدسيتها، باعتبارها موقع تراث عالمي ومحمية طبيعية.

واستعرض وزير السياحة والآثار، الاستعدادات الخاصة باستضافة مصر لاجتماعات الدور الـ 48 للجنة الإقليمية للشرق الأوسط، التابعة لمنظمة السياحة العالمية، والمقرر انعقادها خلال شهر مارس المقبل، وذلك بعد أن فازت مصر برئاستها خلال الانتخابات التي أجريت خلال اجتماعات الدورة الـ 47 للجنة.

كما تناول الوزير جهود تطوير الفنادق السياحية في مدينة شرم الشيخ، والعمل على تجهيز أكبر عدد ممكن من الغرف الفندقية صديقة البيئة، وذلك بالتزامن مع استضافة مصر لمؤتمر الأطراف الـ 27 لتغير المناخ «COP27».