إندونيسيا تتخلى عن «جاكرتا» وتطلق اسم «نوسانتارا» على العاصمة الجديدة

نقلت السلطات الإندونيسية، اليوم الإثنين، عاصمتها من مدينة «جاكرتا»، إلى شرق كاليمانتان في جزيرة «بورنيو»، الضخمة وأطلقت عليها اسم «نوسانتارا».

وقال وزير التنمية الوطنية الإندونيسية، «سوهارسو مونوارفا»، إنّ العاصمة الوطنية الجديدة التي من المقرر تشييدها في جزيرة بورنيو، أطلق عليها اسم «نوسانتارا»، ومن المقرر أن يمرر البرلمان الوطني مشروع قانون بشأن العاصمة الإندونيسية الجديدة غدا الثلاثاء، ما يساعد في إجراءات إنشائها خلال العام الجاري، حيث أن التقديرات تشير إلى أنّ تكلفة إقامة العاصمة الجديدة أكثر من 32 مليار دولار.

During his visit to East Kalimantan, Ambassador of India H.E. Mr. Manoj K Bharti went to see the "zero point" in the new capital area. pic.twitter.com/D9rseCsQPD

وأضاف «مونوارفا»، في تصريحات صحفية، أنّه تلقى تأكيدا من رئيس البلاد بأنّ العاصمة الجديدة سيطلق عليها اسم «نوسانتارا»، وفقا لقناة «سيا توداى».

Ministry of National Development Planning of the Republic of Indonesia/Head of Bappenas Suharso Monoarfa officially presented the name of the new State Capital, #Nusantara, this was in accordance with confirmation & direct orders from President Joko Widodo on Friday. #SEAToday pic.twitter.com/0NrkxpcSEg