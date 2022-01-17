إندونيسيا تتخلى عن «جاكرتا» وتطلق اسم «نوسانتارا» على العاصمة الجديدة

نقلت السلطات الإندونيسية، اليوم الإثنين، عاصمتها من مدينة «جاكرتا»، إلى شرق كاليمانتان في جزيرة «بورنيو»، الضخمة وأطلقت عليها اسم «نوسانتارا».

وقال وزير التنمية الوطنية الإندونيسية، «سوهارسو مونوارفا»، إنّ العاصمة الوطنية الجديدة التي من المقرر تشييدها في جزيرة بورنيو، أطلق عليها اسم «نوسانتارا»، ومن المقرر أن يمرر البرلمان الوطني مشروع قانون بشأن العاصمة الإندونيسية الجديدة غدا الثلاثاء، ما يساعد في إجراءات إنشائها خلال العام الجاري، حيث أن التقديرات تشير إلى أنّ تكلفة إقامة العاصمة الجديدة أكثر من 32 مليار دولار.

During his visit to East Kalimantan, Ambassador of India H.E. Mr. Manoj K Bharti went to see the "zero point" in the new capital area. pic.twitter.com/D9rseCsQPD — India in Indonesia (@IndianEmbJkt) January 17, 2022

وأضاف «مونوارفا»، في تصريحات صحفية، أنّه تلقى تأكيدا من رئيس البلاد بأنّ العاصمة الجديدة سيطلق عليها اسم «نوسانتارا»، وفقا لقناة «سيا توداى».

Ministry of National Development Planning of the Republic of Indonesia/Head of Bappenas Suharso Monoarfa officially presented the name of the new State Capital, #Nusantara, this was in accordance with confirmation & direct orders from President Joko Widodo on Friday. #SEAToday pic.twitter.com/0NrkxpcSEg — SEA Today News (@seatodaynews) January 17, 2022

وكان رئيس إندونيسيا، جوكو ويدودو، أعلن في 2019، عن خطط لبناء عاصمة جديدة كاملة في جزيرة «بورنيو»، فما بين مدينتي «باليكبابان» و«ساماريندا»، مضيفا أنّ «جاكرتا»، لم تعد تصلح كعاصمة إدارية للبلاد، بسبب الفيضانات المتكررة والازدحام المروري الدائم وتلوث الهواء.

من جانبه، قال وزير التخطيط الإندونيسي، «بامبانج برودجونغورو»، في أغسطس 2019، إنّ الحكومة لن تتخل عن «جاكرتا»، بعد إعلانها عن خطط لنقل عاصمة البلاد، متعهدا بإنفاق 40 مليار دولار خلال العقد المقبل لإنقاذ المدينة التي تغرق بسبب الفيضانات، بحسب صحيفة «البيان».

تجديد حضري للعاصمة القديمة

ووفقًا لوكالة «رويترز»، أكد «برودجونغورو»، أنّ العاصمة الإندونيسية «جاكرتا»، ستخضع لعملية تجديد حضري بتكلفة تقدر بـ571 تريليون روبية بما يعادل 40.18 مليار دولار خلال السنوات العشر المقبلة، لافتًا إلى أنّ تكلفة تطوير المدينة تزيد عن التكلفة المقررة لبناء العاصمة الجديدة في جزيرة «بورنيو».

«نوسانتارا»

يذكر أنّ اسم «نوسانتارا»، يأتي من كلمة «أرخبيل»، وعادة ما تستخدم هذه الكلمة للتغني في إندونيسيا، كما أنها اسم قديم للأرخبيل المالاوي الذي ضم إندونيسيا وبروناي وماليزيا وسنغافورة والأجزاء الجنوبية من الفلبين.