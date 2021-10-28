بروتوكول تعاون بين مدينتي شرم الشيخ المصرية وبالي الإندونيسية

قال اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، إن الشعب الأندونيسي تربطه علاقة قوية مع الشعب المصري، لافتا إلى أن الأزهر الشريف يستقبل آلاف الطلاب كل عام للدراسة، كما تستقبل مدينة سانت كاترين آلاف السياح من أندونيسيا لزيارة الأماكن الدينية بالمدينة.

جاء ذلك خلال استقبال اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، السفير لطفي رؤوف السفير الاندونيسي لدى جمهورية مصر العربية، بمكتبه في مدينة شرم الشيخ، اليوم الخميس، على رأس وفد من السفارة الإندونيسية بالقاهرة، في إطار زيارته لمحافظة جنوب سيناء للتعرف على أهم مقاصدها السياحية وبحث سبل التعاون وتنشيط العلاقات في المجالات المختلفة وخاصة المجال السياحي والثقافي.

السفير مدينة سانت كاترين ساحرة

وعبر السفير لطفي رؤوف، عن سعادته بزيارة المحافظة موضحا أنه اندهش بما رآه خلال زيارة المدينة، مشيرا إلى تجربته الناجحة في صعود جبل موسى، ولقائه مع مالكي المحلات مبدياً فرحته الغامرة كونهم يتحدثون اللغة الأندونيسية بطلاقة، وأضاف أن الشعب الأندونيسي شديد الشغف بتلك المناطق الدينية التي تشتهر بها محافظة جنوب سيناء، كما أشاد بالإجراءات الاحترازية التي اتبعتها الحكومة المصرية خلال جائحة كورونا التي تضررت منها كل دول العالم.

المحافظ يستعرض معالم المحافظة السياحية

استعرض اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، أمام السفير والوفد المرافق، أهم المعالم السياحية التي تتميز بها محافظة جنوب سيناء، وجري بحث سبل تنشيط العلاقات بين البلدين في المجال السياحي والثقافي، واقترح المحافظ توقيع بروتوكول تعاون بين مدينة شرم الشيخ ومدينة بالي الأندونيسية بغرض تبادل الزيارات والفرق الشعبية للتعريف بالفلكلور وتبادل الثقافات، كما تطرق اللقاء إلى بحث سبل زيادة التوافد السياحي من أندونيسيا لجنوب سيناء وخاصة لزيارة المقاصد الدينية بسانت كاترين، وطور سيناء.

السفير يطلب مقابلة أصحاب الشركات السياحية

وأشاد السفير بمقترح المحافظ بتوقيع برتوكول بين بالي وشرم الشيخ، ووعد ببحثه والبدء في تنفيذه مع بداية العام القادم 2022 بعد انحسار موجة كورونا، كما طلب السفير عقد لقاء لشركات السياحة العاملة في المدن السياحية عبر تقنية «زووم»، للتشاور ووضع المحاور الرئيسية في مجال تنشيط السياحة وزيادة الأعداد الوافدة للمدن السياحية، ووعد المحافظ برعاية التنسيق لهذا اللقاء مع وزارة السياحة وغرف الشركات السياحية والمعنيين بهذا الشأن.

وأكد الجانبان خلال اللقاء، أهمية تعزيز العلاقات وخاصة في المجالين السياحي والثقافي من خلال توقيع البروتوكول، وفي نهاية اللقاء قام المحافظ بإهداء السفير درع المحافظة وبعض الهدايا التذكارية له والوفد المرافق له.

حضر اللقاء المستشار وليد السباعي المستشار القانوني للمحافظة، واللواء عبد الفتاح حلمي مفوض المحافظ للإعلام.