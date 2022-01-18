عبدالله رشدي يستعين بعادل إمام في رده على نشأت مدعي النبوة: دجال كافر

أكد الداعية عبد الله رشدي أن كل من ادعى النبوة بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم فهو دجال كذاب كافر، وكل من صدقه فهو دجال كذاب كافر فلا نبوة بعد النبي، أيضا بنص القرآن الكريم.

نشأت مدعي النبوة

وبث رشدي فيديو عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك استعان فيه بمشهد لعادل إمام في مسرحية الواد سيد الشغال، في مستهل رده على نشأت مدعي النبوة موضحا أن نشأت يقول «يجيلي آلهة كتير من الشمس»، موضحا أن هذا شرك وكفر بالله العلي العظيم، فليس هناك إلا إله واحد هو الله، كما أن ادعاء النبوة كفر.

عبد الله رشدي

وواصل عبد الله رشدي كلامه، حيث طرح سؤالا يقول «ما الذي يمنع أن يكون هذا الرجل نبي؟»، موضحا أن النبوة هي أن يدعي إنسان أن الله عز وجل أوحى إليه، هذه الدعوة لا بد لها من برهان أو إثبات لتصديقها، والدليل هو خوارق العادات أي المعجزات فكل نبي لا بد له من معجزة، هذا النشأت لا يستطيع أن يأتي بخمس معجزة، آخره يرسم حاجات على قورته وأن أكل اللحم حرام، هو مرحرح والدنيا واسعة معاه.

وتابع رشدي في رده على نشأت مدعي النبوة حينما قال إن المصريين ليس من بينهم مستنير قائلا: لأن المصريين مش عبط ولن يصدقوا هذا الهطل الذي تقوله، أنت لست نبي لأنك تدعو إلى شرك بالله، ولا أنزل إليك وحي، كما أنك لا تعرف التحدث باللغة العربية، ودين الأنبياء كلهم التوحيد.

وأوضح رشدي أن تعريف المعجزة بأنها أمر خارق للعادة يظهره الله عز وجل على يد مدعي النبوة تصديقا لدعواه مع عدم إمكان المعارضة، لا تصدقوا هذا الهطل واثبتوا على دينكم، النبوة ختمت والسماء لا تكذب وما عادت السماء توحي على أحد، فكل من ادعى النبوة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم دجال كافر كاذب.