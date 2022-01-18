ممثل الأمم المتحدة: 80% من أطفال الأجانب بمصر في مدارس حكومية

قال بابلو ماتيو، ممثل مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في مصر، إن مصر أتاحت للأجانب الوصول إلى المدارس، وهناك 80% من أطفال اللاجئين التحقوا بالمدارس الحكومية، خاصة من 4 جنسيات لغتها قريبة من العربية، والـ20% الباقية التحقوا بالمدارس الخاصة.

ماتيو: مصر لديها منهج كريم

وأضاف «ماتيو»، في لقاء مع برنامج «مساء dmc» المذاع على قناة dmc الفضائية، وتقدمه الإعلامية إنجي القاضي، مساء الاثنين: أقول إن المجتمع الدولي لديه مسؤولية لدعم الحكومة المصرية، وهذا ما يعرف بالمشاركة الدولية، لأن مصر لديها منهج كريم في هذا الأمر، خاصة في التعليم العالي، والحكومة الألمانية قدمت منحة تمكن من خلاله 500 شاب وشابة من دخول الجامعات، وفي مجال الرعاية الصحية فإن الحملات المصرية التي قدمتها وزارة الصحة كانت ناجحة جدًا ويمكن أن تكون مثالًا يُحتذى به في باقي البلدان، خاصة حملة «100 مليون صحة»، وحملة التطعيم ضد شلل الأطفال، وحملة معالجة سرطان الثدي، وهي مفيدة للنساء المهاجرات، وهي أمثلة متميزة تظهر التزام الحكومة المصرية في المنتدى الدولي للاجئين والوفاء بتعهداتها.

إنشاء مراكز تكنولوجية في 18 مدرسة

وتابع ممثل مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بمصر: في التعليم يحق للاجئين الوصول إلى المدارس الابتدائية والإعدادية، وتعاونا مع القطاع الخاص لتحسين الوصول إلى التعليم الرقمي ليس للاجئين فقط، ولكن للمصريين أيضًا بالتعاون مع شركة للهاتف المحمول أنشأنا مراكز رقمية في 18 مدرسة لتقدم التدريب للطلاب والمعلمين أيضًا، وشارك معنا أيضًا عدد من المشاهير في الحملات التي ننظمها، مثل محمد صلاح، وعمر جابر، وأحمد فتحي، ودعموا هذه المشاريع التي أفادت هذه المدارس التي يوجد بها مصريون ولاجئون، وهذه نقطة في غاية الأهمية لأن الأمية الرقمية مشكلة كبيرة في عالمنا الحالي، ولا يجب أن ننسى اللاجئين عندما نتحدث عن التكنولوجيا الرقمية.