ممثل الأمم المتحدة: منصة مصر للاجئين مثال تحتذي به الدول الأخرى

قال بابلو ماتيو، ممثل مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في مصر، إن هناك منصة للاجئين في مصر، وهذا مثال آخر جيد جاء من مصر ويعتبر مثالًا يحتذى به للدول الأخرى، ومصر بالفعل كانت كريمة معهم ولكن كل هذا له تكلفة مالية كبيرة، وأحد أهداف هذه المنصة هو أن تضمن مصر حصولها على اعتراف بجهودها، وأن تستمر في كرمها.

أمر إيجابي تقوده مصر

وأضاف «ماتيو»، في لقاء مع برنامج «مساء dmc» المذاع على قناة dmc الفضائية، وتقدمه الإعلامية إنجي القاضي، مساء الاثنين، أن المنصة تحدد اللاجئين وأين يعيشون ومن هم الضعفاء منهم، وقدرة المؤسسات في مصر على العمل معهم، والسياسات التي تتبعها الدولة معهم، ومن المهم جدًا التوضيح أن هذا أمر إيجابي وأمر محمود تقوده الحكومة المصرية والأمم المتحدة، ولذلك فإن هذا مثال متميز وإيجابي جدًا للعمل على هذه القضية الصعبة.

مصر بلد جاذب للأجانب واللاجئين

وتابع ممثل مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في مصر، أن المفوضية تتعامل مع جانب واحد من المعادلة وهم المهاجرون المجبرون على ترك بلادهم، ومصر بلد جاذب لكل أنواع المهاجرين الاقتصاديين، ومن يعتبرونها بلدًا للعبور لكي يسافروا إلى بلد آخر مثل أوروبا، والمفوضية تتعاون مع الحكومة المصرية، مشددًا على أن مصر تحترم تعهداتها الدولية المدرجة في الميثاق الخاص بالهجرة.

مصر كريمة

ولفت إلى أن مصر كانت كريمة وسمحت للاجئين لهم بالوصول للخدمات الاجتماعية والصحية، وفي مصر لا يوجد فارق بين المصري واللاجئ في الحصول على الخدمات والحقوق، واللقاحات، وكل ما عليهم القيام به هو التسجيل فقط مثل المصريين للحصول على اللقاح والرعاية الصحية الثانوية والطارئة وكل منهم لديهم نفس الحق للمصريين، وهذا مهم جدًا في وقت الوباء.