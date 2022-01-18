الطقس البارد يقلق أصحاب مناحل العسل.. وخبير: الاستعداد المبكر مطلوب

تُثير موجة الطقس البارد مخاوف النحّالين من انتشار أمراض النحل في وقت يتأهب فيه المنتجون لموسم تصديري قوي بدعم وفرة الإنتاج المصري من عسل النحل.

وحذّر فتحي البحيري، رئيس اتحاد النحالين العرب، من الإفراط في المبيدات لخطورتها على النحل المنتج للعسل، وقال في تصريحات لـ«الوطن»، إنّ النحل يكون أضعف حالاً في الشتاء وهو ما يستدعي إعطائه مكملات غذائية من الخميرة والبروتين لتجاوز الطقس السيء.

حبوب اللقاح موجودة طوال شهور السنة

وأضاف رئيس اتحاد النحالين، أنه لا مخاوف بشأن نقص حبوب اللقاح شتاءً مؤكداً أن حبوب اللقاح موجودة طوال فصول السنة، لافتاً إلى أنّ البدائل والمكملات الغذائية ليست عوضاً عنها، إنما لمنح النحل مقاومة أكبر لمواجهة الأمراض التي تكثر خلال فصل الشتاء.

وأوضح «البحيري»، أنّ الموسم الحالي وظروف الطقس قد تؤخر عمليات التصدير بعض الوقت، لكنه يتوقع أن يكون الموسم الحالي موسماً ناجحاً شريطة الالتزام بالنشرات الصادرة عن وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي.

الالتزام بالأدوية الرسمية المعتمدة من وزارة الزراعة

وأوضح أنّ تطعيم النحل يجب أن يكون إجبارياً في فصلي الخريف والشتاء لأنه يقي النحل من الموت، وأن الالتزام بالأدوية الرسمية المعتمدة من وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي أمر لا غنى عنه على الإطلاق.

وحول يثار بشأن إمكانية التمييز بين العسل الطبيعي والآخر المغشوش، قال إن ذلك أمر يستحيل إلا بالفحص الميكرسكوبي، لافتاً إلى أنّ الخبراء قد يتمكنون من التمييز بينهما من خلال التذوق.

الأسعار تبدأ للمستهلك من 45 جنيها

وعن أنواع عسل النحل وأسعاره، قال رئيس اتحاد النحالين العرب، إنّ الأسعار تبدأ للمستهلك من 45 جنيه للعبوات الصغيرة، أما الأنواع فتتنوع بين عسل زهرة البرسيم وعسل السدر وعسل اللوز بالإضافة إلى عدة أنواع أخرى.