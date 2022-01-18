مينا مسعود يكشف تفاصيل مثيرة خلال تصوير The Royal Treatment بنيوزيلندا

قال النجم المصري العالمي مينا مسعود، إن العمل على فيلم «في عز الضهر»، وفيلم «The Royal Treatment»، كان تحدي كبير لأنه من الصعب التمثيل في جزأين مختلفين من العالم بلغتين مختلفتين وكل جزء يبعد عن الآخر مسافة طويلة سواء نيوزيلندا أو هوليوود ومصر، متابعًا أنه بمرور الوقت أصبح لديه قدرة أكبر في تحقيق هذا التوازن رغم الصعاب.

حجر صحي لمدة أسبوعين

وأضاف مينا مسعود، في بيان صحفي، أن نيوزيلندا لديها نظام صحي صارم جدًا بسبب فيروس كورونا، وأنه أثناء تصوير فيلمه «The Royal Treatment» مع Netflix، خضع لحجر صحي صارم للغاية لمدة أسبوعين وذلك في فندق تديره الحكومة النيوزيلندية، ولم يكن يستطيع الخروج من غرفته إلا مرة واحدة في اليوم لممارسة الرياضة فقط.

وأشار مينا مسعود، إلى أن هذا هو الجزء الأصعب في تصوير فيلمه The Royal Treatment في نيوزيلندا، موضحًا أن البلد جميلة وواحدة من أكثر الأماكن هدوءًا.

ميعاد عرض فيلم «The Royal Treatment»

وعن الفرق بين العمل مع منصة Hulu في ومنصة Netflix، أوضح مسعود إنه لا يجد فرق في العمل مع المنصتين، فكلا الحالتين هو لديه مسئولية أمام العمل الذي يقدمه بصرف النظر عن الجهة التي يعمل معها، ولكن الإيجابي في العمل مع Netflix، هو أن العمل سيكون متاح للجمهور في مصر والشرق الأوسط بينما Hulu غير موجودة في مصر.

فيلم The Royal Treatment، يعرض علي منصة Netflix يوم الخميس 20 يناير الجارى، يصنف دراما رومانسي، إخراج ريك جاكوبسون وبطولة مينا مسعود ولورا مارانو.

أحداث مسلسل «The Royal Treatment»

وتدور قصة الفيلم الجديد The Royal Treatment حول إيزابيلا والأمير توماس، حيث تدير إيزابيلا صالونها الخاص ولا تخشى التحدث عن رأيها، بينما يدير الأمير توماس بلده وهو على وشك الزواج من أجل الواجب بدلاً من الحب، إلى أن يلتقي بـ إيزابيلا فيتغير مفهومه نجو زواج الواجب ويقرر اتخاذ طريق أخر نحو السعادة.