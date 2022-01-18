السجن المشدد 17 عاما لـ6 متهمين في قضية سرقة بالإكراه بمصر الجديدة

قضت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة في العباسية، اليوم، بمعاقبة 5 متهمين بالسجن المشدد 7 سنوات، والمتهم السادس «أحمد. س» بالسجن المشدد 10 سنوات، لإدانتهما بالسرقة بالإكراه في مصر الجديدة.

وصدر الحكم برئاسة المستشار مجدي عبد الباري، وعضوية المستشارين محمد عبد الحكيم رضوان، وحسين عبد الرؤوف، وأمانة سر رجب شعبان، محمد علاء.

سرقة بالإكراه

أوضحت التحقيقات التي باشرتها النيابة العامة في القضية رقم 11076 لسنة 2020 جنايات مصر الجديدة، أن المتهمين «محمود. م» 27عامًا، عامل، «أشرف. إ»47 عامًا، صاحب مقهى، «أحمد. ح» 35 عامًا، مزارع، «محمد.م» 39 عامًا، صاحب مقهى، «أيمن. ع» 43 عامًا، سائق، «أحمد. س» 32 عامًا، عاطل، اشتركوا بطريقي الاتفاق والمساعدة على سرقة المنقولات والمشغولات الذهبية والمبالغ النقدية المبينين وصفاً وقيمة ومقدرًا بالأوراق والمملوكين للمجني عليه «فاغر.ش»، وكان ذلك بطرق الإكراه الواقع عليه، وعلى مخدوميه كلاً من «عادل.ع، محمد.س» بأن خطط المتهم السادس للواقعة وأمد الباقين بالبيانات والإرشادات اللازمة لارتكابها، وأرشدهم المتهم الخامس على مسكن المجني عليه فتوجه المتهمون من الأول إلى الرابع إليه مستقلون إحدى السيارات قيادة المتهم الرابع ودلفوا من الأول إلى الثالث للعين ملك المجني عليه بصحبة مخدوميه المار بيانهما مدعين بأنهم من رجال الشرطة حال حمل الأول «محدث صوت على شكل مسدس» فسمح لهم بالدخول حتى قام بإشهار محدث الصوت في وجههم بينما قام الآخران بإشهار أسلحة بيضاء «أت وصفها» مهددين إياهم باستخدامها وقيدوا وثاقهم مما شل مقاومتهم، وتمكنوا بتلك الوسيلة القسرية من الاستيلاء على المسروقات ولاذوا بالفرار فتمت الجريمة بناءًا على ذلك الاتفاق، وتلك المساعدة، وحازوا وأحرزوا «محدث صوت على شكل مسدس» بدون تصريح من الجهة المختصة، حازوا وأحرزوا «ذخائر عدد أربع طلقات ما تستعمل على المحدث محل الاتهام الثاني» بدون ترخيص من الجهة المختصه، وحازوا وأحرزوا أسلحة بيضاء «مطوتين» دون ترخيص.

المتهم الثالث، أحرز بغير ترخيص سلاح ناري غير مششخن «فرد خرطوش»، وأحرز بغير ترخيص ذخائر« طلقتين» مما تستخدم على السلاح الناري دون أن يكون مرخصاً له بحيازتها أو إحرازها.

تحريات المباحث

أفادت تحريات المباحث السرية بصحة الواقعة على نحو ما شهد به سابقيه، وأن وراء ارتكاب الواقعة المتهمين، ونفاذًا لأمر الضبط والإحضار الصادر لهم انتقل برفقة عقيد شرطة بالإدارة العامة إلى حيث أيقن مكان تواجدهم وتمكن من ضبطهم عدا المتهم السادس وبحوزة المتهم الأول مسدس «محدث صوت»، وذخيرة مما تستخدم عليه والذي استخدم في ارتكاب الواقعة، وأرشد المتهمون على جزء من المضبوطات التي قاموا بسرقتها من المجني عليه، وأضاف بمقاومة المتهم الثالث له بالقوة هو والعقيد حال ضبطه، وكان ذلك بأن أشهر في وجههما سلاح ناري «فرد خرطوش» لمنعهما من ضبطه إلا أنه تمكن من ذلك وبتفتيشه عثر بحوزته على ذخيرة «طلقتان» مما تستخدم على السلاح.