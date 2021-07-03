مصرع طفلين وسقوط عصابة «البلاعات».. أبرز حوادث سوهاج اليوم

شهدت محافظة سوهاج عدة حوادث اليوم السبت، من أبرزها مصرع طفل تحت عجلات أحد القطارات بدائرة مركز المراغة، ومصرع طفل آخر صدمته سيارة مسرعة بمركز طهطا، وإصابة 3 أشخاص، بينهم طفلان في تصادم «موتوسيكلين»، وضبط عصابة سرقة أغطية بالوعات الصرف الصحي، بمركز البلينا.

سقوط عصابة سرقة أغطية «بلاعات» البلينا

شهدت مدينة البلينا، جنوب سوهاج، سقوط عصابة سرقة أغطية البالوعات، بحسب تأكيدات المهندس رمضان شعبان، رئيس قطاع التشغيل والصيانة بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج، والذي أفاد بان الأجهزة الأمنية ألقت القبض على عصابة سرقة أغطية بالوعات الصرف بمدينة البلينا، مشيراً إلى أن الواقعة كانت قبل أسبوع، وتم إبلاغ الجهات الأمنية، التي تمكنت من ضبط مرتكبي الواقعة.

وأوضح رئيس قطاع التشغيل بالشركة أن الواقعة كان وراءها عدد من جامعي وتجار «الخردة» في المنطقة، وتم تحديدهم من قبل رجال المباحث، والقبض عليهم عقب فحص كاميرات المراقبة بالمنطقة، لافتاً إلى أن سرقة أغطية البالوعات في مدينة البلينا، كانت محل اهتمام من رجال الشرطة، وتم تقديم المتهمين للنيابة العامة، كما تم تركيب أغطية جديدة بدلاً من التي تم سرقتها.

وأشار «شعبان» إلى أن الباعة الذين تم القبض عليهم كان بحوزتهم عدد 5 أجولة مليئة بعدد من «أغطية البلاعات»، تمت سرقتها من عدة مراكز في محافظة سوهاج، لافتاً إلى أن الشركة تتابع أغطية بالوعات الصرف بشكل مستمر، نظراً لأن سرقتها قد تتسبب في سقوط أشخاص بداخلها.

إصابة 3 بينهم طفلان في تصادم بالبلينا

وفي حادث آخر، أصيب 3 أشخاص، بينهم طفلان، في حادث تصادم بين دراجتين بخاريتين «موتوسيكلين»، في قرية «أولاد عليو»، بدائرة مركز البلينا، وتم نقل المصابين إلى مستشفى البلينا المركزي.

وتلقت غرفة عمليات النجدة بلاغاً بالحادث، وانتقل إلى مكان الواقعة مأمور وضباط مباحث المركز، وتبين من المعاينة والفحص حدوث تصادم بين 2 دراجة بخارية «موتوسيكل» بقرية «أولاد عليو»، نتج عنه إصابة كل من «مصطفى م. م.»، 11 سنة، باشتباه ما بعد الارتجاج، و«خالد م. م.»، 13 سنة، باشتباه ما بعد الارتجاج مع غيبوبة، و«خالد س. أ.» 26 سنة، بكسر مضاعف بالساق الأيسر.

مصرع طفلين في طهطا والمراغة

وشهد مركز طهطا، مصرع طفل إثر اصطدام سيارة مسرعة به أعلى الكوبري العلوي، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى طهطا العام، كما لقي طفل آخر مصرعه، إثر اصطدام قطار به بمنطقة «الكراعي»، بدائرة مركز المراغة، وتم نقل جثته إلى مشرحة مستشفى المراغة المركزي، وأخطرت النيابة لتباشر التحقيق.

وتلقت غرفة عمليات مديرية الصحة إخطاراً بمصرع تلميذ صدمه قطار بدائرة مركز المراغة، وتم الدفع بسيارة إسعاف إلى مكان الحادث، وانتقل مأمور وضباط مباحث المركز، وتبين من المعاينة مصرع «فارس م. أ.»، 15 سنة، يقيم بقرية «باصونة المراغة»، ونقل الجثة إلى مشرحة المستشفى المركزي.

كما أصيب عامل باشتباه كسر في العمود الفقري، إثر سقوطه من أعلى مول تجاري تحت الإنشاء، في نطاق حي «الكوثر»، شرق مدينة سوهاج.