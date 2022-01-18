القضاء اللبناني يجمد أصول محافظ المصرف المركزي بعد منعه من السفر

قرر القضاء اللبناني، اليوم، الثلاثاء، تجميد أصول محافظ المصرف المركزي للبنان، رياض سلامة، حسبما نقلت «سكاي نيوز» في نبأ عاجل.

تجميد الأصول بعد المنع من السفر

وكان القضاء اللبناني قد أصدر قبل أيام أمرًا بمنع محافظ المصرف المركزي اللبناني من السفر، وذلك إثر دعوى قضائية في قضية فساد تتهمه بالاختلاس والتقصير في أداء الواجب خلال انهيار لبنان المالي.

اقتصاد لبنان.. معاناة مستمرة

ويعاني الاقتصاد اللبناني منذ فترة بسبب أزمة المديونية التي زادتها الأزمة السياسية وجائحة فيروس كورونا.

ويصل حجم الدين العام في لبنان أكثر من 150 بالمائة من الناتج الإجمالي، ليكون بذلك من أعلى معدلات المديونية في العالم، حسبما ذكر تقرير للإذاعة الألمانية.