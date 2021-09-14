وزير الاقتصاد اللبناني يبكي عند تسليم منصبه.. وخليفته: «خد منديل»

أظهر مقطع فيديو وثقته وسائل الإعلام اللبنانية، وزير الاقتصاد اللبناني السابق، راوول نعمة، أثناء انهياره في البكاء، عند حديثه عن ضحايا الوزارة في انفجار مرفأ بيروت، خلال تسليم الوزير الجديد، أمين سلام، مهامه كوزير للاقتصاد اللبناني.

راوول نعمة أجهش بالبكاء على ضحايا مرفأ بيروت

وفي لحظة البكاء التي وثقها مقطع الفيديو المنتشر على وسائل الإعلام اللبنانية، أجهش راوول نعمة بالبكاء أثناء حديثه عن ضحايا وزارة الاقتصاد اللبنانية في انفجار مرفأ بيروت، ما دفع خليفته، الوزير الجديد، أمين سلام، إلى التفاعل مع هذا المشهد، فأخرج منديلا ورقيا وأعطاه له، وسط مؤتمر صحفي بحضور وسائل الإعلام وبعض المسؤولين.

من جانبهم تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي في لبنان مقطع البكاء، وعلقوا عليه، حيث قال أحدهم: «وزير الاقتصاد السابق راوول نعمة، يبكي متأثرا على إنجازاته الخرافية في الوزارة، حدا يقلو ميرسي».

وشغل راوول نعمة منصب وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة حسان دياب منذ 21 يناير 2020، حتى 10 أغسطس 2020، حيث استقالت الحكومة اللبنانية، ويتولى تصريف الأعمال لحين تشكيل حكومة جديدة.

وزير الاقتصاد اللبناني حاصل على شهادة الهندسة

وراوول نعمة حاصل على شهادة في الهندسة من كلية الفنون التطبيقية في باريس عام 1980، ودرجة الماجستير في الاقتصاد ودرجة الهندسة مع تخصص في الإدارة العلمية من المدرسة المتعددة التكنولوجية في فرنسا.

وكان راوول نعمة المدير التنفيذي لبنك البحر المتوسط منذ يونيو 2018 وحتى 2020، ورئيس مجلس إدارة بنك TURKLAND في تركيا وعضو مجلس إدارة بنك البحر المتوسط في جنيف في سويسرا، كما شغل منصب رئيس الهيئة التنفيذية لبنك أسترو في قبرص، والمدير العام للبنك اللبناني للتجارة، وعضو مجلس إدارة العديد من الشركات في لبنان والخارج، وهو مؤسس جمعية جذور لبنان، ويشغل حاليا منصب نائب الرئيس، وهي جمعية مهمتها المشاركة في ترميم الغابات اللبنانية وتعزيز الحراجة المستدامة في المناطق الجافة.