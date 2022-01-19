ميناء سفاجا يستقبل 63 ألف طن قمح روسي

استقبل ميناء سفاجا، اليوم الأربعاء، 63 ألف طن قمح قادمة من روسيا، فيما شهدت موانئ البحر الأحمر تداول 87123 طن بضائع عامة ومتنوعة، و406 شاحنات، و69 سيارة، وذلك بحسب بيان هيئة موانئ البحر الأحمر اليوم.

حركة التداول بموانئ البحر الأحمر

وأفادت هيئة موانئ البحر الأحمر، في بيان لها اليوم الأربعاء، أن حركة الصادرات بلغت 1570 طن بضائع عامة، وشملت حركة الواردات عامة 85553 طن بضائع عامة ومتنوعة، و161 شاحنة، و17 سيارة ملاكي، و12 سفينة على أرصفة الموانئ.

واستقبلت موانئ البحر الأحمر السفينة «اسنا» بحمولة 63000 طن قمح قادمة من روسيا لصالح الشركة العامة للصوامع والتخزين التابعة لوزارة التموين، وذلك بعد اتخاذ الإجراءات من الجهات المختلفة داخل الميناء، للتأكد من سلامة وصلاحية الشحنة للاستهلاك الادمي وخلوها من الآفات والبذور الغريبة.

كما تم استقبال السفينة «MEKELE» بحمولة 25553 طن حديد قادمة من عمان، والسفينة «بوسيدن إكسبريس» بحمولة 102 شاحنة، و15 سيارة ملاكي، والسفينة «أمل» بحمولة 59 شاحنة وسيارتين ملاكي.

حركة المغادرة بموانئ البحر الأحمر

وشهدت حركة المغادرة، مغادرة السفينة «بوسيدن إكسبريس» بحمولة 101 شاحنة، و1 سيارة ملاكي، والسفينة «أمل» بحمولة 65 شاحنة وسيارة ملاكي، كما غادر ميناء نويبع السفينة «سيناء» والسفينة «بريدج»، حيث تم تصدير 79 شاحنة بحمولة 1570 طنا.

كما غادرت ميناء السويس السفينة «بنياس 3» بحمولة 50 سيارة متجهة إلى جدة، والسفينة «HAPPY AVOCAT» فارغة متجهة إلى الإمارات.