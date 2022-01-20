كيفية سداد قيمة الخدمات التي تجريها عبر بوابة «مرور مصر»

تسعى الدولة الآن إلى ميكنة معظم الخدمات التي تقدم للمواطنين، والتسهيل عليهم بالتقديم والانتهاء من الإجراءات إلكترونيا، ومن ضمن ذلك بوابة مرور مصر، التي تقدم العديد من الخدمات، وتمكنك من سداد قيمة الخدمات المرورية التي يحتاجها السائقين وأصحاب السيارات إلكترونيا.

وفي هذا الصدد، تستعرض «الوطن» فيما يلي، طرق سداد قيمة الخدمات المرورية المستحقة عبر بوابة مرور مصر.

كيفية سداد قيمة الخدمات المرورية عبر بوابة مرور مصر

يمكن السداد عن طريق استخدام أنواع الكروت المختلفة سواء «ائتمانية - مسبوقة الدفع - كروت الخصم المباشر».

يمكن السداد عن طريق الدخول إلى الخدمة التي تريدها والضغط عليها وتسجيل البيانات، ثم الضغط على سداد لتأتي لك طريقة السداد، اختر المناسب منها.

مميزات الدفع الإلكتروني

دفع رسوم الخدمات على مدار اليوم طوال أيام الأسبوع إلكترونيا، دون الانتقال لوحدات المرور.

- سداد المبالغ المطلوبة فقط دون دفع رسوم إضافية، والتي تبلغ عادة في الخدمات الإلكترونية كافة، 5% على السداد النقدى للخدمات الحكومية والمفروضة بقرار وزير المالية.

خدمات تقدمها بوابة مرور مصر

وهناك عدد من الخدمات التي تقدمها بوابة مرور مصر أبرزها ما يلي:

بدل تالف رخصة القيادة

ويشترط عند استخراجها أن تكون حالة الرخصة سارية، وأن تكون رخصة وليست تصريح.

خدمة سداد رسوم إصدار ملصق إلكتروني

يجب أن تكون رخصة المركبة سارية​​، ولا بد من سداد رسوم إصدار الملصق الإلكتروني لأنواع التراخيص «ملاكي ودراجة نارية» فقط.

- سداد الرسوم من خلال البوابة فقط، واستلام الملصق والرخصة الجديدة من خلال وحدة تراخيص المرور المختصة.​

بدل فاقد رخصة المركبة

لا بد من موافقة المالك على إصدار بدل فاقد من الرخصة، وأن تكون حالة المركبة سارية، وأن تكون رخصة وليست تصريح.

بدل تالف رخصة المركبة

ويشترط للاستفادة من هذه الخدمة أن تكون حالة الرخصة سارية، وأن تكون رخصة وليست تصريح.

خدمة الاستعلام عن المخالفات المروية

هذه الخدمة تقدمها البوابة، حتى يعرف كل صاحب سيارة المخالفات المسجلة عليها وقيمتها.