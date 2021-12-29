خطوات استخراج بدل فاقد لـ رخصة قيادة السيارة عبر بوابة مرور مصر

تتيح وزارة الداخلية المصرية من خلال البوابة الإلكترونية للمرور، عددا من الخدمات المميكنة التي يمكن للمواطنين استخراجها إلكترونيًا دون الحاجة إلى الوقوف في زحام وطوابير وحدات المرور، وازدادت عمليات البحث من قِبل مالكي السيارات بشأن خطوات استخراج بدل فاقد لـ رخصة قيادة السيارة عبر بوابة المرور.

شروط استخراج بدل فاقد لـ رخصة قيادة السيارة

- ​تعد موافقة المالك على إصدار بدل فاقد من الرخصة بمثابة إقرار بفقدها رسميًا، ويقوم مقام المذكرة التي تحرر لفقد الرخصة في قسم الشرطة ​المختص.

- وجود شهادة براءة ذمة «شهادة المخالفات»​ سارية.

- يشترط ​​أن تكون حالة الرخصة سارية وأن تكون رخصة وليست تصريح.

- يشترط وجود صورة بطاقة الرقم القومي سارية والاطلاع على الأصل.

خطوات استخراج بدل فاقد لـ رخصة قيادة السيارة

- الدخول على موقع بوابة مرور مصر.

- الضغط على بدل فاقد رخصة القيادة.

- قم بالضغط على «أوافق على الشروط والأحكام».

- ولاستخدام الخدمات المتاحة يرجى التوجه لوحدة المرور لاستبدال الرخصة القديمة والحصول على رخصة قيادة مطورة.

- قم باستيفاء البيانات المطلوبة، وسداد المبلغ المستحق باستخدام جميع أنواع الكروت الصادرة عن البنوك المصرية سواء «إئتمانية - مسبوقة الدفع - كروت الخصم المباشر».

خطوات الاستعلام عن مخالفات رخصة قيادة السيارة

- ومن خلال بوابة مرور مصر، يمكنك الاستعلام عن مخالفات رخصة القيادة من خلال الضغط على «مخالفات رخص القيادة»، ثم استيفاء البيانات الخاصة برخصة القيادة من خلال إدخال الرقم القومي، ونوع الرخصة، والمحافظة التابع لها، ووحدة الترخيص، ثم الضغط على «إجمالي المخالفات».

- بعد ذلك تظهر أمام المواطن شاشة مبين بها رقم الرخصة وإجمالي المخالفات والرسوم القضائية المستحقة، وعليه الضغط على «طلب استخراج شهادة وفاء بالغرامات»، ثم اختيار وسيلة الدفع الإلكترونية المناسبة له.