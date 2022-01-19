«الوزراء» يوجّه إلى تحديث الأحوزة العمرانية لكافة قرى الجمهورية

كشف المهندس ياسر حلمي، ممثل الهيئة العامة للتخطيط العمراني، عن توجيهات رئيس مجلس الوزراء بإعداد دراسة حول تحديث الأحوزة العمرانية لكافة القرى على مستوى الجمهورية وعرضها عليه.

وسأل المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، عن المدة التي قد تستغرقها هذه الإجراءات لتحديث الأحوزة العمرانية لكافة القرى.

ورد ممثل الهيئة العامة للتخطيط العمراني أنّ الأمر قد يستغرق نحو 5 سنوات، بسبب للحاجة إلى وجود خرائط حديثة للقرى: «خريطة الأساس ستوفر وقت كبير، ونتعامل مع أكثر من 37 ألف كيان عمراني في المحليات، منها 5 آلاف قرية، والقرية الواحدة تتكلف مبدئيا من 150 إلى 200 ألف جنيه».

تحديث الأحوزة العمرانية للقرى

وأشاد رئيس اللجنة والنواب بتوجيه رئيس الوزراء بتحديث الأحوزة العمرانية للقرى، مؤكدين أنه لو تحقق سيحل مشكلات عديدة بشأن اعتماد الأحوزة العمرانية، إلا أنّهم أكدوا أن مدة الخمس سنوات كبيرة، وأنّ الأمر لو تم عرضه أمام رئيس الجمهورية سيوجه بإنجازه في مدة أقل قد تصل إلى سنة أو سنتين على الأكثر.

تأخر اعتماد الحيز العمراني لمركزي العياط والبدرشين

جاء ذلك في اجتماع للّجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، اليوم الأربعاء، ناقشت خلاله طلبي الإحاطة المقدمين من النائبين نادر عبده، محمد صلاح أبو هميلة، بشأن تأخر اعتماد الحيز العمراني لمركزي العياط والبدرشين في محافظة الجيزة.

وقال ياسر حلمي ممثل هيئة التخطيط العمراني، إنّ عدد القري في البدرشين 20 قرية، وفي العياط 39 قرية معتمدة بالكامل منذعام 2016، وفي البدرشين اُعتمد المخطط الاستراتيجي عام 2017.