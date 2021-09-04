يعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور خالد عبدالغفار، بحضور السيد عطا، المشرف على التنسيق، رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي، والدكتور عادل عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم العالي، الأسبوع الجاري، نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2021 للشعبتين العلمية والأدبية، التي منها الكشف عن نتيجة تنسيق كلية التخطيط العمراني 2021 على مستوى الجمهورية وكذلك كليات الآثار والألسن والعلوم والتجارة وغيرها من الكليات.

نتيجة تنسيق كلية التخطيط العمراني 2021 على مستوى الجمهورية: الأسبوع الجاري

وعن نتيجة تنسيق كلية التخطيط العمراني 2021 على مستوى الجمهورية، قالت مصادر بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والمجلس الأعلى للجامعات الحكومية، إن هناك ما يقرب من 300 مكان شاغر لطلاب المرحلة الثانية بكلية التخطيط العمراني بجامعة القاهرة، حيث من المتوقع أن يقف الحد الأدنى لكلية التخطيط العمراني الوحيدة بجامعة القاهرة عند درجة 79% وكذلك بعد أن تبقى ما يقرب من 6 كليات هندسة موزعة بمختلف جامعات الأقاليم.

نتيجة تنسيق كلية التخطيط العمراني 2021 على مستوى الجمهورية: 79% مؤشرات حد أدنى

وأضافت المصادر، في تصريحات خاصة لــ«الوطن»، أن نتيجة تنسيق كلية التخطيط العمراني 2021 على مستوى الجمهورية متوقفة على عدد الطلاب الراغبين في الإلتحاق بالكليات المختلفة لتنسيق الجامعات 2021 خاصة كليات القطاع الهندسي، لافتة إلى انخفاض شرائح الحد الأدنى لتنسيق الجامعات، نظرا لانخفاض شرائح مجاميع الثانوية العامة 2021، حيث من المتوقع أن تتمتلئ جميع الأماكن الشاغرة بكلية التخطيط العمراني جامعة القاهرة بعدد الطلاب الراغبين في الالتحاق بها وتتراوح مجاميعهم ما بين الـ79% إلى 80%، على أن يتم بعدها إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثانية، وفتح باب تحويلات تقليل الاغتراب أمام الطلاب الفترة المقبلة لطلاب الشريحيتن الأولى والثانية.