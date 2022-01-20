دانيال رادكليف يؤدي شخصية «ويرد أل يانكوفيك» في فيلم يحكي سيرته الذاتية

يستعد الممثل الأمريكي دانيال رادكليف لبطولة فيلم جديد، عن السيرة الذاتية للموسيقي والفنان الحاصل على جائزة جرامي، ويرد أل يانكوفيك، في فيلم بعنوان «Weird: The Al Yankovic Story».

شارك يانكوفيك في كتابة سيناريو الفيلم مع إريك أبيل، الذي من المقرر أيضًا أن يخرج المشروع، الذي سيكون متاحا للعرض على منصة «Roku».

يانكوفيك عن تجسيد دانيال رادكيف لشخصيته: أجيال المستقبل ستتذكره بسبب هذا الدور

وقال الموسيقي الأمريكي، في بيان: «عندما ظهر فيلمي الأخير (UHF) في عام 1989، تعهدت رسميا لمعجبي بإصدار فيلم سينمائي كبير كل 33 عامًا، يسعدني أن أقول إننا نعمل في الموعد المحدد»، متابعا: «سعيد للغاية لأن دانيال رادكليف سوف يقوم بدوري في الفيلم، ليس لدي أدنى شك على الإطلاق في أن هذا هو الدور الذي ستتذكره أجيال المستقبل من أجله»، وفقا لما نشره موقع «فارايتي».

وأضاف كولين ديفيس، رئيس قسم البرمجة النصية الأصلية في «Roku»: «من الواضح أنه لا يوجد ما يكفي من أفلام السير الذاتية عن الموسيقيين المشهورين، وكنا متحمسون لتسليط الضوء على قصة يانكوفيك الحقيقية وغير المبالغة بشكل لا يصدق، هذا بصدق هو المزيج النهائي من الموهبة والإبداع؛ إذ يجتمعون معا لصنع شيء مضحك حقا».

بدأ تصوير فيلم «Weird: The Al Yankovic Story» فبراير المقبل

ويستكشف فيلم «Weird: The Al Yankovic Story» جوانب حياة يانكوفيك، من صعوده السريع إلى الشهرة، مع نجاحات مبكرة مثل «Eat It» و«Like a Surgeon»، بالإضافة إلى علاقاته العاطفية مع المشاهير وأسلوب حياته الفاسد الشهير.

وأكدت الشركة المنتجة للفيلم في البيان الصادر عنها، أن «الفيلم يأخذ الجماهير في رحلة لا تصدق خلال حياة يانكوفيك ومسيرته المهنية، من الطفل الموهوب المعجزة إلى أعظم أسطورة موسيقية في كل العصور»، ومن المقرر أن يبدأ تصويره في فبراير المقبل.