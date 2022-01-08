روني مارا بطلة فيلم السيرة الذاتية لأسطورة هوليوود أودري هيبورن

وقع الاختيار على الممثلة الأمريكية روني مارا، لتؤدي بطولة الفيلم السيرة الذاتية للممثلة الشهيرة أودري هيبورن، بينما يتولى لوكا جواداجنينو إخراج الفيلم، ويعمل على الكتابة مايكل ميتنيك، لكن حتى الآن ما زالت تفاصيل العمل والحبكة الرئيسية للفيلم طي الكتمان، وفقا لما نشره موقع «فارايتي».

روني مارا تستعد لـ «Women Talking».. وفرانسيس مكدورماند تشاركها البطولة

وتستعد روني مارا إلى دخول المشروع التمثيلي الجديد الذي تشارك في إنتاجه بعد انتهائها من فيلم «Women Talking» من تأليف وإخراج سارة بولي، وهو مأخوذ من رواية بنفس الاسم للكاتبة ميريام تيفز، وتدور أحداث الفيلم حول 8 نساء من طائفة دينية تدعى «مينونايت» يتعرضن للانتهاكات على مدار عامين متواصلين، ويجمع الفيلم في بطولته كلا من فرانسيس مكدورماند، بن ويشاو، كلير فوي، بالإضافة إلى جيسي باكلي.

وترشَّحت مارا لجائزة الأوسكار مرتين، الأولى عن دورها في فيلم «The Girl With the Dragon Tattoo» عام 2011، والمرة الثانية كانت في عام 2015 عن فيلم «Carol» عام 2015، ولعبت مؤخرًا دور البطولة في فيلم «Nightmare Alley» للمخرج جييرمو ديل تورو، جنبًا إلى جنب برادلي كوبر وكيت بلانشيت وتوني كوليت وويليم دافو.

من هي أودري هيبورن

وتعتبر أودري هيبورن أسطورة في التمثيل تشتهر بأدائها في كلاسيكيات السينما الأمريكيى مثل «Breakfast at Tiffany’s»، و«My Fair Lady»، و«Wait Until Dark»، بالإضافة إلى «Sabrina»، وخلال مسيرتها المهنية التي استمرت أربعة عقود أصبحت أسطورة هوليودية حيث حصلت على لقب «EGOT»، والذي يمنح للحاصلين على الجوائز الفنية الـ 4 الكبرى في الولايات المتحدة الأمريكية «أوسكار»، «إيمي»، «جرامي»، والتي حصلت على آخرها بعد وفاتها.

كانت الممثلة الراحلة إنسانية متفانية، حيث عملت مع اليونيسف لمساعدة الأطفال في إفريقيا وأمريكا الجنوبية وآسيا وحصلت على وسام الحرية الرئاسي في عام 1992، وذلك قبل عام من وفاتها عن عمر يناهز الـ 63 عاما بسبب نوع نادر من سرطان المعدة.