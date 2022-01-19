إطلاق أغنية «غريب علي» لـ«إليانا» و«Balti» الجمعة المقبلة

أعلن Spotify، اليوم، عن رابع تعاون «رادار RADAR» في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، الذي يجمع بين فلسطين وتونس.

وأكد Spotify، في بيان، أن التعاون الجديد يجمع بين النجمة الفلسطينية - التشيلية إليانا، التي أضيفت مؤخراً إلى برنامج «رادار» وتمتلك شعبية كبيرة لدى جيل زد Z، ومغني الراب التونسي والملحن والمنتج الموسيقي Balti، وذلك في أغنية جديدة بعنوان «غريب علي»، وهي مزيج من موسيقى البوب الحضرية، وموسيقى الريغي، ويتم إطلاقها 21 يناير الجاري.

أغنية غريب علي تتناول قصة حب

وعلقت إليانا على هذا التعاون: «تعبر أغنية غريب علي عن قصة حب، لكنها أيضًا أعمق من ذلك بكثير؛ فهي تعكس التغيير، سواء من حولنا أو في داخلنا؛ فبالنسبة لي، تعبر الأغنية عن حياتي كمهاجرة وفنانة وشابة في مُستهل رحلتي، ويبدو كل شيء وكل شخص بالنسبة لي جديد أو غريب».

وتعليقًا على هذا التعاون، عبّر Balti أحد رواد موسيقى الراب التونسي عن سعادته لإطلاق هذه الأغنية قائلاً: «أغنية غريب علي من أحلى الأغاني في مسيرتي الفنية، هذا التعاون ما بيني وبين إليانا فيه لمسة فنية جديدة في موسيقى البوب الحضرية العربية، كما أنه مدعوم برؤية فنية مميزة من Spotify».

وتعليقًا على تطور الموسيقى في المنطقة، قالت آلاء إسماعيل مديرة المحتوى الموسيقي في شركة Spotify لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: «جيل الشباب الذي نشأ على الإنترنت، وشهد على عصر مشاركة المحتوى أونلاين، وشهد على الاتجاهات القديمة، يقوم اليوم باختراع اتجاهات جديدة تتضمن كل هذه العناصر ويقوم بنشرها في المشهد الموسيقي الحالي؛ فهم يستلهمون من محيطهم وتجاربهم ونرى فنانين شباب يجربون باستمرار أنواع الموسيقى التي ليس لها حدود».

اكتشاف الفنانين الصاعدين

وأضافت: «اليوم يتيح مجال السوشيال ميديا والبث الموسيقي Streaming للمستمعين، إمكانية اكتشاف الفنانين الصاعدين وتشجيعهم وهذا ما نطمح إليه في Spotify».

وفي إطار برنامج RADAR، يتعزز تواجد إليانا الفلسطينية على الصعيدين المحلي والدولي من خلال الاعتماد على خبرة Spotify، التي تُعد الأفضل في الاكتشاف والدعم التحريري والتسويقي للمُبدعين.

ويتضمن ذلك وضع إعلانات في تايمز سكوير بنيويورك وتونس ورام الله، بالإضافة إلى حملات ترويجية رقمية لنشر أعمالها في جميع أنحاء العالم، والمساهمة في اكتشاف موسيقاها.

وأطلق برنامج RADAR في عام 2020 وهو برنامج من Spotify يهدف لمساعدة المبدعين حول العالم، ومصمم خصيصًا لمساعدة الفنانين الصاعدين على بلوغ الخطوة التالية في مسيرتهم المهنية وتعزيز تواصلهم مع المُستمعين في كل أنحاء العالم.