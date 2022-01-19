عبد المنعم سعيد يودع نجله إلى مثواه الأخير بمقابر الأسرة «صور»

توافد عدد كبير من أقارب الدكتور عبد المنعم سعيد، عضو مجلس الشيوخ، اليوم، إلى مقابر الأسرة بمنطقة الأباجية، وذلك لتشييع جثمان نجل «سعيد» إلى مثواه الأخير، بعد إقامة صلاة الجنازة على الجثمان في مسجد فاطمة الشربتلي بعد صلاة الظهر.

وفاة نجل عبد المنعم سعيد

وشارك في تشييع جثمان نجل النائب عبد المنعم سعيد، عدد من البرلمانيين والسياسيين؛ من بينهم مدير مكتبة الإسكندرية الدكتور مصطفى الفقي، ومحمد عصمت السادات، وياسر رزق رئيس مجلس إدارة أخبار اليوم سابقا.

عزاء نجل عبد المنعم سعيد

ومن المقرر أن يقام عزاء نجل النائب عبد المنعم سعيد الذي توفي أمس جراء أزمة قلبية، مساء بعد غد الجمعة، بمسجد حسن الشربتلي في التجمع الخامس.