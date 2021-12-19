عبد المنعم سعيد: الصحافة رسالة وصناعة معا.. وكل «ورقي» يتراجع

قال الدكتور عبدالمنعم سعيد، الكاتب والمفكر وعضو مجلس الشيوخ، إن الصحافة سواء كانت رقمية أو ورقية، رسالة وصناعة معًا، فرسالة بمعنى أنها تهتم بالحديث مع الناس عن الشأن العام بأشكال مختلفة، بما فيه من سياسة واقتصاد وغير ذلك، لكنها صناعة تتحول من فكرة إلى حروف وطبع وتسويق.

الصحافة أصبحت في متناول الناس بأدوات معددة

ولفت «سعيد»، خلال حواره في برنامج «المشهد»، مع الإعلامي نشأت الديهي، وعمرو عبد الحميد، الذي يُعرض على شاشة «TeN»، إلى ضرورة التفرقة بين الصحافة، التي تعد عملية البحث في الشأن العام، والصحف مشيرا إلى أنها عملية التحول، فهي من الممكن أن تكون مدونات، ومواقع أو تليفزيون، وغير ذلك من الصحافة الرقمية، مؤكدًا أن الصحافة تزدهر والطباعة أيضًا، لكن كل ما هو ورقي يتراجع، فهي قاعدة عامة، بأن فكرة الصحافة أصبحت في متناول الناس بأدوات معددة وكثيرة، لتتحدث عن الشأن العام.

منحنى الصحافة الورقية يهبط منذ 2010 حتى الآن

وأشار الكاتب والمفكر وعضو مجلس الشيوخ، إلى أن الحقيقة الأساسية في الصحافة في مصر، هي أن منحنى الصحافة الورقية ابتداءً من 2010 و2011، يهبط من حيث توزيع عدد النسخ والعكس مع الصحافة الرقمية، مؤكدًا أن عدد النسخ اليومية المباعة طبقًا للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بلغ مليون في بداية العقد الماضي، وأصبحت حاليًا نحو نصف مليون وأقل، ويجب الاهتمام في الفترة الحالية، بتقديم المعلومات التي تهم القارئ، بأشكال تنال إعجابه.