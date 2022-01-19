«محلية النواب» توصي بتنفيذ كوبري المناشي بمنشأة القناطر

ناقشت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجينى، خلال اجتماعها مساء اليوم، طلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد رمزي، عضو تنسيقية شباب الأحزاب، بشأن تأخر تنفيذ أعمال مشروع ازدواج أعمدة إنارة طريق المناشي – الخطاطبة، التابع لمدينة منشأة القناطر – محافظة الجيزة، بالرغم من خطورة الطريق وكثرة الحوادث عليه، لعدم وجود أعمدة إنارة وتهالكة، وذلك بالرغم من موافقة محافظ الجيزة – شفاهيا – بتاريخ 10 يوليو الماضي، على تنفيذ المشروع، وبتاريخ 24 من نفس الشهر، جرى مخاطبته لإصدار تعليماته للبدء في تنفيذ الأعمال، وحتى الآن لم يبدأ.

وعقب اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، بأنه سينفذ المشروع، مؤكدا أنه يجرى إنارة الطريق بمساحة 5.5 كيلو متر.

توفير الاعتمادات المالية لإنشاء كوبري مشاة بمنشأة القناطر

كما ناقشت اللجنة طلب إحاطة مقدم من النائب أحمد رمزي، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بشأن توفير الاعتمادات المالية اللازمة لإنشاء كوبري مشاة، أعلى خط السكة الحديد بمدخل قرية مناشي البلد – مركز منشأة القناطر – محافظة الجيزة، موضحًا أن وزارة التخطيط سبق أن وافقت على توفير الاعتماد المالي اللازم خلال اجتماع سابق في لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب.

إدراج الكوبري في خطة العام المالي الجديد

وأشار إلى أن المنطقة تشهد حوادث متكررة وإنشاء الكوبري أمر ضروري لحماية أرواح المواطنين، مطالبا وزارة التخطيط بتوفير الاعتماد المالي وإدراج الكوبري في خطة العام المالي الجديد، وأوصت اللجنة وزارة التخطيط بتوفير الاعتماد المالي للتيسير علي المواطنين بإنشاء الكوبري.

وتناول الاجتماع مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد صلاح أبو هميلة، بشأن توفير الاعتمادات المالية اللازمة لإنشاء كوبري مشاه أعلي خط السكة الحديد بمنطقة السوق الحضاري المزمع إنشائه أمام الادارة الزراعية بمدينة العياط، وأوصت اللجنة بسرعة إنشاء الكوبري، وتعهد المحافظ بتوفير المبلغ المطلوب وهو 3 ملايين جنيه.