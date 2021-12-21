محافظ الإسكندرية يواجه 20 «طلب إحاطة» أمام «محلية النواب».. غدا

يواجه اللواء محمد الشريف، محافظ الاسكندرية، ما يقارب 20 طلب إحاطة، غدًا، أمام لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، حيث تعقد اللجنة 3 اجتماعات برئاسة المهندس أحمد السجيني في حضور محافظ الإسكندرية، لمناقشة طلبات الإحاطة المقدمة من نواب الإسكندرية عن كافة مشكلات المحافظة.

أمطار الإسكندرية

ويستعرض محافظ الإسكندرية قضية التغيرات المناخية وتقلبات الطقس التي تمر بها المحافظة وجهود مكافحة تداعيات هطول الأمطار، ردا على طلبات الإحاطة المقدمة من النواب عن مختلف مشكلات المحافظة.

ومن بين طلبات الإحاطة، طلب مقدم من النائبة هالة أبو السعد، بشأن تعرض كورنيش الإسكندرية للإهمال والتشوه البصري، وعدم التزام المحافظة بتنفيذ المبادرة الرئاسية التي تهدف إلى تعميم الهوية البصرية بجميع المحافظات وأعمال التنسيق الحضاري، ومعالجة التشوهات البصرية للمعالم الأثرية والسياحية بالتعاون مع الجامعة الألمانية بالقاهرة، فضلا عن مخالفة أكواد الكورنيش للمواصفات العالمية.

إنشاء محور المحمودية وتيسير حركة المرور

وتناقش اللجنة أيضًا عددًا من طلبات الإحاطة المقدمة من النواب «علي الدسوقي، وعمر الغنيمي، ومحمد إسماعيل عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وأحمد مهنى وكيل لجنة القوى العاملة»، حول توفير الاعتمادات المالية اللازمة لتنفيذ أعمال رصف محوري شارعي «أحمد أبو سليمان وترعة المنتزه»، حيث يربطان محور المحمودية الجديد بشارعي «مصطفى كامل وميدان الساعة»، بما يساعد على تحقيق المستهدف من إنشاء محور المحمودية وتيسير حركة المرور.

كما تناقش اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد الشريف بشأن إعادة رصف ورفع كفاءة الشوارع التي تم الانتهاء من توصيل المرافق لها بحي العامرية ومدينة برج العرب، ورفع كفاءة الطرق الحيوية وإنارتها ومن بينها طرق «أم زغيو – الكيلو 21 – الوفاء – نجع كاتب البنجر – النهضة –عبد القادر – المستعمر».

وتستعرض اللجنة أيضًا، طلب الإحاطة المقدم من النائب محمود قاسم، لتوفير الاعتمادات المالية اللازمة لرفع كفاءة شبكة الصرف الصحي بمناطق «الطوبجية، وابور الجاز، مينا البصل، محرم بك، أبيس»، بمحافظة الإسكندرية، وإعادة رصف الشوارع التي تم الانتهاء من توصيل المرافق بها «غاز طبيعي – المياه – الكهرباء»، وخاصة أن هذه الشركات قامت بسداد مبالغ إعادة الرصف للمحافظة ولكن لم يتم إعادة تجهيز الطرق.

وتناقش اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائبة هدى عبد الستار، عضو تنسيقية شباب الأحزاب، بشأن توفير سكن لعدد 17 أسرة من قاطني ثلاثة عقارات بمنطقة «الدخيلة الشمعدان»، بعد انهيار أحد العقارات، بتاريخ 2/7/2021، الأمر الذي أدى إلى تصدع العقاريين المجاورين له، وصدر قرار من الحي بهدم العقارين لأنها غير مؤهلة للسكن مرة أخرى.

اشتراطات البناء الجديدة

ويرد المحافظ أيضا على طلبات الإحاطة المقدمة من النائب أبو العباس فرحات، بشأن عدم اعتماد المخططات التفصيلية بمحافظة الإسكندرية بالرغم من اعتماد المخطط العام من الهيئة العليا للتخطيط عام 2019، الأمر الذى أدى إلى عدم تطبيق اشتراطات البناء الجديدة للمدن أو القرى على بعض المناطق بأحياء محافظة الاسكندرية حتى الآن .