إضاءة برج القاهرة بشعار الأولمبياد الشتوية 24 يناير.. «3 لغات ولوحة فنية»

أعلن المركز الثقافي الصيني في القاهرة، اليوم، وضع اللمسات النهائية لإنارة برج القاهرة، في 24 يناير الجاري، بشعار الألعاب الأوليمبية الشتوية بكين 2022 التي تستضيفها الصين.

ومع بدء العد التنازلي لافتتاح أولمبياد بكين الشتوي، ينظم برج القاهرة عرضًا ضوئيًا بثلاث لغات، هي «الصينية والإنجليزية والعربية»، ويكتب على البرج «بكين 2022»، كما تتم كتابة «أراك في بكين بعد 10 أيام»، فضلا عن شعار أولمبياد بكين الشتوي.

تعريف وترويج لأولمبياد الثلج

وقال بيان صادر عن المركز الثقافي الصيني: «يشكل برج القاهرة الملون ونهر النيل المتدفق لوحة طبيعية جميلة للغاية، ويعتبر خير دعاية للأولمبياد الشتوية في القارة الأفريقية والشرق الأوسط».

قال طارق نور الدين رئيس مجلس إدارة برج القاهرة في تصريحات صحفية اليوم، إن دورة الألعاب الأولمبية الشتوية 2022، تعتبر واحدة من أهم الفاعليات الرياضية العالمية وتكون تلك المرة الثانية التي تستضيف فيها العاصمة الصينية «بكين» الأولمبياد بعد أولمبياد صيف 2008.

وتابع: «لا يزال الحدث العظيم للألعاب الأولمبية قبل 14 عامًا حيا في ذهن الملايين، وأثق بأنه بعد 10 أيام، تقدم الصين مرة أخرى حدثًا رائعًا لا يُنسى من الجليد والثلج».

عرض ضوئي خاص مع انطلاقة أولمبياد بكين

وعن مساهمة برج القاهرة في التعريف والترويج للحدث المنتظر انطلاقه مع بداية فبراير المقبل، قال نور: «يقدم برج القاهرة عرضًا ضوئيًا خاصًا لدورة الألعاب الأولمبية الشتوية في بكين للتعبير عن الدعم الراسخ والتطلعات والتمنيات الطيبة من الشعب المصري لدورة الألعاب الأولمبية الشتوية في بكين».